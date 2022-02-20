Пожар на пароме Olympia: найден еще один выживший, 11 человек числятся пропавшими

Один из пропавших без вести пассажиров парома Euroferry Olympia Grimaldi, который загорелся у берегов Корфу между Италией и Грецией в пятницу вечером, был найден живым, пишет итальянское издание L'Unione Sarda.

Официальный представитель министерства судоходства Греции сообщил сегодня, что выживший был найден на борту парома, но еще 11 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Всего на корабле было 292 пассажира, 281 из которых были спасены живыми. Числящиеся до сих пор пропавшими пассажиры прибыли из Болгарии, Греции, Турции и Литвы.

Найденный сегодня пассажир был обнаружен на корме судна, когда последний буксировали к берег,у сообщила береговая охрана Греции. Кадры греческого телевидения показали, как мужчина спускается с парома по лестнице, которая в настоящее время прикреплена к борту.

Olympia põleb täna kolmandat päeva järjest. ФОТО: Petros Giannakouris / AP / Scanpix

183-метровый паром загорелся на девятичасовом пути из западногреческого порта Игуменица в итальянский Бриндизи. Пожар начался на третьей палубе. Возгорание произошло незадолго после отплытия. Всех людей посадили в спасательные шлюпки. Но уже на острове оказалось, что не хватает 12 человек.

NEW: Eleven people were missing and two remained trapped after an Italian-flagged ferry caught fire overnight on the Ionian Sea. The Euroferry Olympia was en route from Greece to Italy https://t.co/Bkq6Ry1cux pic.twitter.com/7QSgtuINzT — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 18, 2022

Причины пожара пока неизвестны. По словам пассажиров, за 15 минут пламя охватило палубы и надстройку. Капитан и два механика судна были задержаны.

Täna päästeti veel üks ellujääja, jätkuvalt on 11 inimest kadunud. ФОТО: Petros Giannakouris / AP / Scanpix

По словам министра судоходства Греции Янниса Плакиотакиса, дополнительные доказательства кораблекрушения будут получены после того, как судно будет доставлено в безопасное место, что позволит провести полное расследование, сообщает Reuters.

🇬🇷 Update: Eleven passengers are missing and two are still trapped on board after a blaze on a ferry near the Greek island of Corfu.



The fire on the Euroferry Olympia, owned by the Italian company Grimaldi, broke out at 4:12 local time on Friday.



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На кадрах с воздуха, опубликованных береговой охраной Греции в пятницу, видны ряды сгоревших грузовиков на почерневшей палубе после того, как пламя охватило паром. В настоящее время на борту находится 153 автомобиля, сообщила компания, владеющая судном.

Tulekahju tekkepõhjus on veel ebaselge. ФОТО: VOULA PAPPA /IN TIME NEWS / AFP / Scanpix

Поскольку пожарные пытались потушить пламя до того, как на борт прибыли спасатели, судно отбуксировали ближе к берегу, чтобы защитить как спасателей, так и пожарных от неблагоприятных погодных условий, сообщили представители береговой охраны Греции и пожарных.