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Королева Елизавета II заболела ковидом

Королева Великобритании Елизавета II и принц Чарльз. ФОТО: Andrew Milligan

У королевы Великобритании Елизаветы II выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил Букингемский дворец.

У 95-летней королевы наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Уже на следующей неделе она планирует продолжить выполнение своих обязанностей.

Как отметили представители королевы, она контактировала со своим старшим сыном, принцем Чарльзом. О том, что у него выявлен коронавирус, сообщалось десять дней назад.

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