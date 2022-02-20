Королева Елизавета II заболела ковидом

У 95-летней королевы наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Уже на следующей неделе она планирует продолжить выполнение своих обязанностей.

Как отметили представители королевы, она контактировала со своим старшим сыном, принцем Чарльзом. О том, что у него выявлен коронавирус, сообщалось десять дней назад.