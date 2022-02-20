Бизнес по вывозу мусора кишит мошенническими схемами

При расчистке дачного участа, принадлежащего Тамаре, образовалось большое количество строительного мусора, поэтому она решила поискать компанию, которая вывезла бы мусор и отходы на свалку.

На сайте Okidoki женщина вместе со своим сыном нашла рекламу OÜ Mailexpert и позвонила менеджеру компании Михаилу Вомму. Последний якобы подтвердил Тамаре, что у их компании есть разрешение на утилизацию отходов.

Уже на следующий день приехали двое рабочих, которые, по мнению женщины, были украинцами. Позже был доставлен и контейнер.

Дело сразу показалось заказчице подозрительным, поскольку владелец компании Вомм попросил ее заплатить водителю за услугу наличными. Однако, поскольку в то время у Тамары не было наличных денег, она все же попросила счет. В счете был указан 20-процентный налог с оборота, а общая стоимость вывоза мусора составила 372 евро.

«Когда я спросил водителя, куда отвезут мусор, водитель ответил: откуда я знаю», — сказал сын Тамары Андрей. Он начал беспокоиться о том, попадет ли мусор вообще в нужное место или будет свален под лесом.

Помимо счета Тамара потребовала справку со свалки, подтверждающую, что отходы утилизированы. Получив подтверждение, она спросила у Пальяссаареской свалки, подлинный ли документ.

«Ответ свалки нас шокировал», — говорят Андрей и Тамара.

Михаил Вомм, ранее известный как Бойко, много лет занимается мусорным бизнесом, и его фирменным почерком, похоже, является создание незаконных свалок, отмечает Kuuuurija. Например, он устроил свалку на принадлежащем Бранасу Микевичюсу участке на улице Бетоони в Таллинне. Хотя компания Вомма имела разрешение на сортировку и складирование отходов всего на 450 тонн, она незаконно складировала там более чем в тридцать раз больше отходов. Владелец недвижимости Микевичюс теперь должен заплатить за ликвидацию такой кучи отходов целых 750 000 евро .

Бизнес-идея Вомма проста, продолжает Катрин Луст: он берет разрешение на сортировку небольшого количества мусора, а затем просто засыпает мусором всю территорию.

В Департаменте окружающей среды тоже давно знают о Михаиле Вомме. "Можно даже сказать, что это наш постоянный клиент, за которым мы неоднократно гонялись и которого неоднократно штрафовали и который затем снова совершает свои махинации, либо в качестве нового юридического лица, либо в новом месте", - говорит глава департамента Райнер Вакра.

Вакра надеется, что в будущем Департамент окружающей среды получит право возбуждать уголовные дела по случаям, связанным с экологией, и таким образом сможет сам выявлять мошеннические схемы.



Сам Михаил Вомм в интервью программе Kuuuurija сказал, что с января прошлого года разрешение на обращение с отходами больше не требуется.

Он также представил свою версию повышенного внимания СМИ и госведомств к своей персоне. "Чтобы вести бизнес в Эстонии и зарабатывать больше прибыли, чем возможно получить в рамках закона, необходимо переключить внимание официальных органов куда-то еще. Сейчас большинство органов власти сосредоточили свое внимание на мне".