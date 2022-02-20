С редакцией программы Kuuuurija связалась Тамара, которая в прошлом году заказала у OÜ Mailexpert услугу временного вывоза мусора. Однако, по словам женщины, у компании не было разрешения на вывоз мусора, а акт утилизации мусора был подделан.
Бизнес по вывозу мусора кишит мошенническими схемами
При расчистке дачного участа, принадлежащего Тамаре, образовалось большое количество строительного мусора, поэтому она решила поискать компанию, которая вывезла бы мусор и отходы на свалку.
На сайте Okidoki женщина вместе со своим сыном нашла рекламу OÜ Mailexpert и позвонила менеджеру компании Михаилу Вомму. Последний якобы подтвердил Тамаре, что у их компании есть разрешение на утилизацию отходов.
Уже на следующий день приехали двое рабочих, которые, по мнению женщины, были украинцами. Позже был доставлен и контейнер.
Дело сразу показалось заказчице подозрительным, поскольку владелец компании Вомм попросил ее заплатить водителю за услугу наличными. Однако, поскольку в то время у Тамары не было наличных денег, она все же попросила счет. В счете был указан 20-процентный налог с оборота, а общая стоимость вывоза мусора составила 372 евро.
«Когда я спросил водителя, куда отвезут мусор, водитель ответил: откуда я знаю», — сказал сын Тамары Андрей. Он начал беспокоиться о том, попадет ли мусор вообще в нужное место или будет свален под лесом.
Помимо счета Тамара потребовала справку со свалки, подтверждающую, что отходы утилизированы. Получив подтверждение, она спросила у Пальяссаареской свалки, подлинный ли документ.
«Ответ свалки нас шокировал», — говорят Андрей и Тамара.
Михаил Вомм, ранее известный как Бойко, много лет занимается мусорным бизнесом, и его фирменным почерком, похоже, является создание незаконных свалок, отмечает Kuuuurija. Например, он устроил свалку на принадлежащем Бранасу Микевичюсу участке на улице Бетоони в Таллинне. Хотя компания Вомма имела разрешение на сортировку и складирование отходов всего на 450 тонн, она незаконно складировала там более чем в тридцать раз больше отходов. Владелец недвижимости Микевичюс теперь должен заплатить за ликвидацию такой кучи отходов целых 750 000 евро .
Бизнес-идея Вомма проста, продолжает Катрин Луст: он берет разрешение на сортировку небольшого количества мусора, а затем просто засыпает мусором всю территорию.
В Департаменте окружающей среды тоже давно знают о Михаиле Вомме. "Можно даже сказать, что это наш постоянный клиент, за которым мы неоднократно гонялись и которого неоднократно штрафовали и который затем снова совершает свои махинации, либо в качестве нового юридического лица, либо в новом месте", - говорит глава департамента Райнер Вакра.
Вакра надеется, что в будущем Департамент окружающей среды получит право возбуждать уголовные дела по случаям, связанным с экологией, и таким образом сможет сам выявлять мошеннические схемы.
Сам Михаил Вомм в интервью программе Kuuuurija сказал, что с января прошлого года разрешение на обращение с отходами больше не требуется.
Он также представил свою версию повышенного внимания СМИ и госведомств к своей персоне. "Чтобы вести бизнес в Эстонии и зарабатывать больше прибыли, чем возможно получить в рамках закона, необходимо переключить внимание официальных органов куда-то еще. Сейчас большинство органов власти сосредоточили свое внимание на мне".
Смотрите сюжет Kuuuurija с переводом на русский язык.