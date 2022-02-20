Люди перестали носить маски: в центре Таллинна и Ласнамяэ полиция поймала 130 нарушителей

По словам стражей порядка, в пятницу и субботу они проверяли ношение масок в общественном транспорте в Кесклинне и Ласнамяэ. Это связано с тем, что, по оценке Департамента здоровья, существует риск заражения в общественном транспорте – это небольшая ограниченная территория, где собирается большое количество людей, и ношение маски очень важно.

«К сожалению, открывшаяся перед нами картина была довольно тревожной, из проверенных нами в общей сложности 200 единиц общественного транспорта мы обнаружили почти 130 человек, которые были без маски. В их отношении начато производство о проступке, поскольку необходимость использования масок неоднократно разъяснялась и о ней постоянно напоминают», — отметили в полиции.