Люди перестали носить маски: в центре Таллинна и Ласнамяэ полиция поймала 130 нарушителей
Пыхьяская префектура в соцсетях выразила обеспокоенность, поскольку рейды в пятницу и субботу показали, что многие люди перестали носить маски.
Пыхьяская префектура в соцсетях выразила обеспокоенность, поскольку рейды в пятницу и субботу показали, что многие люди перестали носить маски.
По словам стражей порядка, в пятницу и субботу они проверяли ношение масок в общественном транспорте в Кесклинне и Ласнамяэ. Это связано с тем, что, по оценке Департамента здоровья, существует риск заражения в общественном транспорте – это небольшая ограниченная территория, где собирается большое количество людей, и ношение маски очень важно.
«К сожалению, открывшаяся перед нами картина была довольно тревожной, из проверенных нами в общей сложности 200 единиц общественного транспорта мы обнаружили почти 130 человек, которые были без маски. В их отношении начато производство о проступке, поскольку необходимость использования масок неоднократно разъяснялась и о ней постоянно напоминают», — отметили в полиции.
Стражи порядка отмечают, что нагрузка на больницы очень велика и медики прикладывают все силы, чтобы вылечить людей. «Усталость от ограничений и забытые маски в настоящее время не способствуют усилиям врачей, в замедление распространения вируса важен вклад каждого», — подчеркивают полицейские.