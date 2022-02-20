Киев призвал ввести часть планируемых санкций против России уже сейчас

Ввиду эскалации конфликта с Россией глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада уже сейчас ввести "превентивные санкции", согласованные на случай российского вторжения. Есть все основания для применения "хотя бы части" из них, заявил Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 20 февраля.

Для "бесконечных дискуссий" времени больше нет, Россию необходимо остановить прямо сейчас, подчеркнул украинский министр, обвинив Москву в нарушении "минских договоренностей". Кулеба также призвал быть готовыми к любому сценарию развития событий в конфликте с Россией.

Киев не планирует каких-либо наступлений

Глава МИД Украины в очередной раз подтвердил, что Киев не намерен осуществлять какие-либо военные удары. "Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий и обстрелов территории РФ", - заявил он в ответ на появившееся ранее сообщение Минска о продлении совместных с РФ военных учений в связи с угрозами в Украине.

Одновременно глава украинского внешнеполитического ведомства призвал ЕС направить Киеву четкий сигнал по евроинтеграции. "Мы призываем партнеров отбросить какие-либо сомнения и необоснованные предостережения и четко сказать: "Украина - часть нас, мы являемся единым целым", - отметил он, указав, что данное решение стало бы и сигналом для Москвы.

Эскалация конфликта с Россией

Ранее в тот же день министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что российские войска останутся в стране, хотя совместные учения двух стран по плану должны были завершиться 20 февраля. Он объяснил решение "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации" в Донбассе. Власти в Минске неоднократно заверяли, что по окончании учений "Союзная решимость - 2022" страну покинут все российские солдаты и боевая техника, а Москва 15 февраля утверждала о выводе части участников маневров.