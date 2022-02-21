Поддержку Валиевой выразил и Путин. Спортсменку представят к государственной награде
Угодившую на Олимпиаде в допинговый скандал Камилу Валиеву ждал на родине теплый прием. Поддержку выразил и президент РФ Владимир Путин.
Угодившую на Олимпиаде в допинговый скандал Камилу Валиеву ждал на родине теплый прием. Поддержку выразил и президент РФ Владимир Путин.
В аэропорту спорртсменку встречали болельщики и фанаты с цветами и плакатами поддержки. В их числе был и бывший хоккеист, а ныне политик и друг Путина Вячеслав Фетисов.
«Специально приехал в аэропорт, никогда ни о ком из спортсменов так не переживал, как за нее. Она не общалась с фанатами? Я, как бывший спортсмен, очень хорошо ее понимаю. Представляю, в каком она может быть состоянии», - прокомментировал Фетисов.
«Я ей сказал, что она может снова улыбаться – как выйдет из аэропорта. Пояснил, что четыре года пролетят быстро. И заверил, что она может изменить стереотип о том, что молодые чемпионы могут побеждать только на одной олимпиаде. Мы хорошо побеседовали. Все должны понимать, что она пережила. Она отличный человек. Ее поддерживает не только спортивное сообщество, но и президент России».
Президент России Владимир Путин лично пообщался с 15-летней Камилой Валиевой и поддержал ее. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Камила Валиева, которая заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине, вернулась домой 18 февраля. Напомним, 15-летняя спортсменка оказалась в центре допинг-скандала: ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.
Российская фигуристка Камила Валиева, не попавшая на пьедестал по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине, будет представлена к государственной награде.