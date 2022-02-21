В больницах Эстонии находится 620 пациентов с коронавирусом

По состоянию на утро 21 февраля, в больницах находится 620 пациентов с коронавирусом. Из них 327 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 216 человек, или 66% не были вакцинированы, а 111, или 34% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 8,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 80 новых истории болезни, из которых в 47 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 42 пациента с симптомами COVID-19. Скончались восемь человек с коронавирусом: 58-летний мужчина, 59-летняя женщина, 72-летний мужчина, 75-летний мужчина, 86-летняя женщина, 92-летняя женщина, 95-летняя женщина и 97-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 340,7 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 513,6 невакцинированных в день.