Tallink набирает новых сотрудников: почти 500 вакансий в Эстонии

Приостановившие свою деятельность из-за пандемии коронавируса суда и отели концерна вновь возвращаются к активной жизни, успев провести за время вынужденного простоя работы по ремонту и модернизации в ожидании гостей и в надежде найти новых коллег как можно скорее.

«К сожалению, за последние пару лет нам с тяжелым сердцем пришлось расстаться со многими нашими хорошими коллегами, поскольку, в свете ограничений на поездки в закрытом на пандемию мире, мы были просто не в состоянии дать работу такому же количеству коллег, как это было до начала пандемии», – сказала директор по клиентскому сервису и мотивации персонала Tallink Grupp Аге Ванаюур.

«Однако сегодня, когда мы видим, что эпидемиологическая ситуация меняется в лучшую сторону, снимаются введённые ранее ограничения, а путешественники, как половодье по весне, готовы прорвать возведённую на пути к свободному передвижению искусственную плотину, у нас также забрезжил свет в конце туннеля, одновременно высветив и острую необходимость в привлечении на космических скоростях в нашу команду новых коллег, чьи руки и умения смогут доказать, что круизные традиции на Балтике и туристический сектор, в целом, всё ещё живы, а мы, по-прежнему, полны решимости создать незабываемую атмосферу во время морских путешествий для своих клиентов. Наши хорошие коллеги, которые были вынуждены покинуть предприятие в последние годы, теперь получили от нас приглашение вернуться в Tallink, и те, кто смог, уже вернулся. Тем не менее многие за эти годы уже продвинулись вперед, поэтому сегодня в поисках коллег нам нужно смотреть вокруг намного шире», – добавила Ванаюур.

Tallink ищет в свою команду как моряков и технических специалистов, так и энергичных, оптимистично настроенных людей со всех уголков Эстонии из любой сферы и любым опытом обслуживания клиентов и вне зависимости от пола кандидата.

«Уже сегодня на судах Tallink работают классные и преданные своему делу люди практически из всех регионов Эстонии, так как посменная работа позволяет работать две недели через две. Поэтому неудивительно, что более 50% наших работников, на самом деле, проживают в более отдаленных, чем Таллинн и Харьюмаа, местах. Например, почти 10% наших эстонских сотрудников живут на островах или в Ляэнемаа, более 15% – в Южной Эстонии и почти 10% – в Вирумаа, не говоря уже обо всех других районах Эстонии, где повсюду можно найти хотя бы одного человека, связанного трудовыми отношениями с Tallink», – отметила Ванаюур.

Tallink предоставляет возможность судовому персоналу, помимо удобного графика рабочих смен, также бесплатное проживание, питание и форменную одежду на время рабочей смены. Кроме того, компания предлагает конкурентоспособную заработную плату, уникальный опыт работы в международной команде, мотивационный пакет и неограниченные возможности для саморазвития.

Предприятие ждёт новых коллег, готовых работать как на основании срочных, так и постоянных трудовых договоров не только на летний период, но и на более продолжительный срок, поэтому – вне зависимости от того – желаете ли вы просто подзаработать в летний период или считаете, что Tallink в качестве работодателя будет для вас подходящим предприятием на более длительный период, мы будем вам очень рады!

«Отвечая на гипотетический вопрос, а почему именно сегодня стоит выбрать Tallink в качестве работодателя, стоит отметить, что за время пандемии коронавируса Tallink закалился как сталь и теперь, подобно тигру, сгруппировавшемуся перед мощным прыжком, готов ринуться вперёд к новым достижениям на пути к восстановлению в Год Водяного Тигра, несущего мощную энергию водной стихии! Мы готовы совершить великие дела, и именно сейчас настало лучшее время, чтобы присоединиться к нам, уверенно запрыгнув на борт Tallink! В этом году появилось больше, чем когда-либо, новых возможностей для обновления Tallink», – сказала Аге Ванаюур.

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