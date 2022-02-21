Tallink набирает новых сотрудников: почти 500 вакансий в Эстонии
На этой неделе Tallink Grupp начинает масштабную всеэстонскую кампанию по набору персонала, чтобы в преддверии предстоящего весенне-летнего туристического сезона заполнить почти 500 вакансий на судах концерна, ходящих под эстонским флагом, а также в отелях и ресторанах, принадлежащих компании. Tallink приглашает на работу представителей разных профессий как в технический состав: от судовых электромехаников до матросов, так и на должности, связанные с обслуживанием клиентов, например, стюардесс и барменов.