Пн, 21.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Годовщина ЭР повлияет на сроки доставки посылок Omniva

Посылочный автомат Omniva. ФОТО: Omniva

В связи с годовщиной Эстонской Республики 24 февраля Omniva просит клиентов учитывать более длительное время доставки отправлений.

При отправке посылок как по Эстонии, так и в странах Балтии переданные 23 февраля посылки поступят в посылочный автомат получателя начиная с 25 февраля. 23 февраля Omniva будет заполнять и опорожнять посылочные автоматы в Эстонии по субботнему графику, а в день годовщины Эстонской Республики отправления передвигаться не будут. При отправке посылок из посылочного автомата обязательно стоит ознакомиться с графиком опорожнения. Обещания по доставке действительны для посылок, помещенных в посылочный автомат до последнего опорожнения.

При доставке курьерских отправлений также необходимо учитывать, что время доставки будет на один день больше обычного, потому что 24 февраля курьерская доставка и сбор посылок не производится. Отправления из посылочных автоматов и курьерские отправления в страны Балтии, переданные в Эстонии 23 февраля, будут доставляться в Ригу и ее окрестности начиная с 25 февраля, в другие места Латвии и в Литву – с 26 февраля.

Большинство почтовых учреждений 24 февраля закрыты. Информация о графике работы конкретных почтовых учреждений доступна на сайте Omniva и по телефону службы поддержки клиентов 661 6616. В субботу, воскресенье и в годовщину республики служба поддержки клиентов работает с 9 до 15 часов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back