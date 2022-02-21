Президент наградил медицинских работников

Канцелярия президента Эстонии поделилась списком награжденных медиков, вот имена некоторых из них: Анастасия Кудинова - медсестра отделения интенсивной терапии Пыхья-Таллиннской региональной больницы. Ирина Кудина - медицинская сестра Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Наталья Каротамм - санитарка Клиники сестринской помощи Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Наталья Никитина - врач-инфекционист Ида-Вируской центральной больницы.

Доктор Наталья Никитина. ФОТО: Ида-Вируская центральная больница.

Наталья Никитина — врач-инфекционист Ида-Вируской центральной больницы. Доктор Никитина узнала о награждении от портала Rus.Postimees и поначалу даже не поверила. «Это удивительно и приятно», - сказала она. В момент разговора с журналистом она готовилась вернуться в красную зону больницы.

Доктор Никитина родилась и выросла в Ида-Вирумаа. В свой регион она вернулась в 2002 году после окончания резидентуры Тартуского университета. «Я — патриот моего региона», - смеется она.

Последние три года прошли у нее в бесконечной борьбе с ковидом: «Жизнь, конечно, изменилась, и ковид стал переломным моментом. Мы пришли к тому, что в какой-то момент инфекционные заболевания уже не имели такого значения: остроту проблемы помогли снять вакцины. Но ковид вновь активизировал важность вакцинации. И теперь у нас ковидный период, который перейдет в постковидный период, который будет отличаться от ситуации до коронавируса. Это столетний цикл. Сто лет назад подобное происходило с приходом гриппа. Через через сто лет появится что-то новое».

Конечно, этот период был очень сложным. По словам врача, сначала было интересно, после возникла усталость, теперь это уже рутина, пусть напряженная, но все же рутина. Доктор Никитина признала, что переработок, конечно, было очень много, но она старается найти возможность и для отдыха: «Планирую отпуск на лето, когда эпидемиологическая обстановка спокойнее. Преодолевать напряжение помогает семья и коллектив — это командная работа. Помогают все: от санитарок до главного врача. Мы вместе, поэтому мы справляемся».

Наталья Каротамм. ФОТО: Pilt videost

Наталья Каротамм — работник по уходу Клиники сестринской помощи Ляэне-Таллиннской центральной больницы — говорит, что находится в состоянии шока: «До сих пор не могу поверить, сердце выскакивает».

С медициной Наталья связана очень давно. В 1989 году она закончила Медицинское училище, но тогда получилось так, что по профессии она работать не пошла. Позже родила ребенка и в какой-то момент возник вопрос, что нужно выходить на работу: «Это был 1996 год. Мой диплом тогда уже был утерян и я решила пойти работать санитаркой. Работа мне очень нравится, я поняла, что это мое — помогать людям, быть рядом с ними. Восстановить диплом медсестры и не пыталась. Сегодня работа медсестры очень отличается от того, к чему стремлюсь я — мне хочется быть рядом, видеть отдачу, помогать».