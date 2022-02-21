Марина Кальюранд об украинском кризисе: когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки
Комментируя украинский кризис, евродепутат Марина Кальюранд отмечает, что мир и безопасность в Европе зависят сейчас от президента России Владимира Путина.
Комментируя украинский кризис, евродепутат Марина Кальюранд отмечает, что мир и безопасность в Европе зависят сейчас от президента России Владимира Путина.
По ее словам, ситуация на востоке Украины очень напряженная, а различные западные источники, в их числе США и НАТО, утверждают, что с каждым часом увеличивается вероятность российских атак. «Россия готовилась к этому в течение длительного времени, в рамках подготовки сосредоточила войска на восточной границе Украины, проводила совместные учения с Белаоруссией по сценарию наступления, участились провокации в Луганске и Донецке.
В это же время Россия занимается подготовкой общественного мнения внутри своей страны к возможной эскалации боевых действий. Происходящее на Восточной Украине называют геноцидом, в Госдуме готовят законопроекты о признании Луганска и Донецка независимыми государствами. США выбрали тактику информирования общественности согласно имеющимся у них данным о численности, местонахождении и передвижении российских вооруженных сил. С помощью этого надеются предотвратить начало боевых действий и найти дипломатическое решение в этой очень сложной ситуации», - сказала Марина Кальюранд.
То, что ранее спецслужбы США называли вероятной датой вторжения России на Украину 15 февраля, - дата, которая, по оценке МИД РФ, войдет в историю как день провала западной пропаганды войны - она назвала взвешенным решением делиться с общественностью военной информацией. По ее Кальюранд, это было сделано в надежде на то, что удержит Россию от начала новой войны.
«Сегодня никто кроме Владимира Путина не может сказать, произойдет ли (и если да, то когда) эскалация военных действий, и произойдет ли такое вообще. Пока этого не случилось, максимальный упор следует делать на попытки урегулировать ситуацию с помощью дипломатии. Поэтому так важны визиты высокопоставленных представителей власти США и ЕС в Москву и Киев, а также соответствующие телефонные переговоры, - подчеркивает она. - Мы все знаем, что когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Еще несколько дней назад президент Путин обсуждал с министром иностранных дел Лавровым возможность дипломатического урегулирования, а также пообещал значительно сократить число войск на восточной границе Украины. К сожалению, эти обещания остались только на словах, число вооруженных сил не было сокращено, а ситуация сейчас серьезнее, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. В этом контексте чрезвычайно важен призыв президента Украины Зеленского к президенту Путину: встретиться и найти мирное решение конфликта. В ближайшие дни состоится еще несколько важных встреч и телефонных переговоров с президентом Путиным».
Кальюранд предупреждает, что любые военные действия в нашем регионе неизбежно повлияют и на Эстонию, начиная с экономической ситуации и заканчивая вероятным наплывом беженцев, которых может быть намного больше, чем в 2015-2016 годах.
«Я не считаю, что Россия нападет на Эстонию с оружием. Это означало бы начало немедленного военного противостояния с НАТО, этого Россия не хочет и не может себе позволить. Однако мы должны быть готовы к возможным кибератакам и провокациям, если Россия решит проверить скорость и способность НАТО принимать решения и/или прочность восточной границы Североатлантического Альянса. Поэтому следует согласиться с экспертами, которые утверждают, что война на Украине – это не только украинская, но и общеевропейская война.
По этой причине единство ЕС и НАТО столь важно, также как и всесторонняя поддержка Украины: от политической поддержки до поддержки оружием. До сих пор ЕС и НАТО придерживались очень сильной единой линии взаимодействия с Россией и поддержки Украины. Все встречавшиеся с Путиным главы государств предупреждали его о последствиях возможных военных действий. Верю, для Путина стало неприятным сюрпризом то, что он не смог разобщить ЕС и заставить страны Евросоюза играть друг против друга. Безусловно, это один из факторов, удерживающих Путина от агрессивных военных действий», - заявила она.
ЕС был един в вопросе продолжения действия существующих санкций против России и в понимании того, что в случае нового военного нападения в отношении России будут введены дополнительные санкции. По мнению евродепутата, у Европы и США достаточно способов и возможностей влиять на Россию: «Если до этого санкции ограничивались наказанием непримечательных чиновников и санкционированием определенных секторов экономики, то теперь есть готовность ввести гораздо более жесткие ограничения, начиная с исключения России из системы SWIFT и заканчивая остановкой проекта "Северный поток 2". Да, последнее ударит и по поставкам газа в Европу, но это в итоге положит конец чрезмерной зависимости Европы от российского газа.
По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на текущий год найдены альтернативные источники поставок, и даже если Россия прекратит поставки газа в Европу, это не станет катастрофой. Надо также помнить, что ЕС является крупнейшим рынком и торговым партнером России; в среднесрочной и долгосрочной перспективе это значит, что Европа может обойтись без России, а Россия без Европы не сможет. У России могут быть резервы, в том числе золотовалютные, но на них нельзя продержаться бесконечно.
Президенту Путину есть над чем подумать, если он не желает, чтобы Россия осталась в политической и экономической изоляции, как Северная Корея. Китай не заменит для России Европу, об этом свидетельствует, например, нежелание Китая развивать единую систему SWIFT с Россией. Китай относится к России как к младшему брату, который может в некоторых сферах выступать конкурентом, но сильно отстает по величине, влиятельности и силе».
«Мир и безопасность в Европе зависят сейчас от президента Путина и остается только надеяться, что ему хватит здравомыслия не начинать новую войну. Войну, которая принесет погибших и пострадавших не только народам России и Украины, но затронет всю Европу. Несколько лет назад Евросоюз получил Нобелевскую премию мира за то, что люди смогли прожить более полувека без войны. Надеюсь, ЕС сможет внести свой вклад в прекращение военных действий в Украине, в мирное урегулирование конфликта», - заключила Марина Кальюранд.