Марина Кальюранд об украинском кризисе: когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки

По ее словам, ситуация на востоке Украины очень напряженная, а различные западные источники, в их числе США и НАТО, утверждают, что с каждым часом увеличивается вероятность российских атак. «Россия готовилась к этому в течение длительного времени, в рамках подготовки сосредоточила войска на восточной границе Украины, проводила совместные учения с Белаоруссией по сценарию наступления, участились провокации в Луганске и Донецке.

В это же время Россия занимается подготовкой общественного мнения внутри своей страны к возможной эскалации боевых действий. Происходящее на Восточной Украине называют геноцидом, в Госдуме готовят законопроекты о признании Луганска и Донецка независимыми государствами. США выбрали тактику информирования общественности согласно имеющимся у них данным о численности, местонахождении и передвижении российских вооруженных сил. С помощью этого надеются предотвратить начало боевых действий и найти дипломатическое решение в этой очень сложной ситуации», - сказала Марина Кальюранд.

То, что ранее спецслужбы США называли вероятной датой вторжения России на Украину 15 февраля, - дата, которая, по оценке МИД РФ, войдет в историю как день провала западной пропаганды войны - она назвала взвешенным решением делиться с общественностью военной информацией. По ее Кальюранд, это было сделано в надежде на то, что удержит Россию от начала новой войны.

«Сегодня никто кроме Владимира Путина не может сказать, произойдет ли (и если да, то когда) эскалация военных действий, и произойдет ли такое вообще. Пока этого не случилось, максимальный упор следует делать на попытки урегулировать ситуацию с помощью дипломатии. Поэтому так важны визиты высокопоставленных представителей власти США и ЕС в Москву и Киев, а также соответствующие телефонные переговоры, - подчеркивает она. - Мы все знаем, что когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Еще несколько дней назад президент Путин обсуждал с министром иностранных дел Лавровым возможность дипломатического урегулирования, а также пообещал значительно сократить число войск на восточной границе Украины. К сожалению, эти обещания остались только на словах, число вооруженных сил не было сокращено, а ситуация сейчас серьезнее, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. В этом контексте чрезвычайно важен призыв президента Украины Зеленского к президенту Путину: встретиться и найти мирное решение конфликта. В ближайшие дни состоится еще несколько важных встреч и телефонных переговоров с президентом Путиным».

Кальюранд предупреждает, что любые военные действия в нашем регионе неизбежно повлияют и на Эстонию, начиная с экономической ситуации и заканчивая вероятным наплывом беженцев, которых может быть намного больше, чем в 2015-2016 годах.