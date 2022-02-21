Украина получит 350 миллионов долларов от Всемирного банка

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка по итогам встречи президента ВБ Дэвида Малпаса и президента Украины Владимира Зеленского.

Малпас подчеркнул устойчивость украинской экономики ввиду серьезных экономических и вызовов безопасности. Стороны обсудили огромные финансовые потери для Украины из-за, в частности, роста цен на энергоносители, а также потери региона от сокращения инвестиций и торговли в Черном море.

Президент Всемирного банка подтвердил, что учреждение готовит скорую выплату финансовой поддержки в размере до 350 миллионов долларов для поддержки текущих реформ. Правление рассмотрит выделение помощи в конце марта.