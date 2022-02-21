Украина получит 350 миллионов долларов от Всемирного банка
Всемирный банк до конца марта планирует согласовать выделение Украине финансовой помощи в 350 млн. долларов, пишет "Экономическая правда".
Всемирный банк до конца марта планирует согласовать выделение Украине финансовой помощи в 350 млн. долларов, пишет "Экономическая правда".
Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка по итогам встречи президента ВБ Дэвида Малпаса и президента Украины Владимира Зеленского.
Малпас подчеркнул устойчивость украинской экономики ввиду серьезных экономических и вызовов безопасности. Стороны обсудили огромные финансовые потери для Украины из-за, в частности, роста цен на энергоносители, а также потери региона от сокращения инвестиций и торговли в Черном море.
Президент Всемирного банка подтвердил, что учреждение готовит скорую выплату финансовой поддержки в размере до 350 миллионов долларов для поддержки текущих реформ. Правление рассмотрит выделение помощи в конце марта.
Организация и дальше готова оказывать бюджетную поддержку на осуществление реформ, в частности в сферах энергетики и экологии.