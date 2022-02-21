Картина дня: список представленных к госнаградам, авиабомба в Какумяэ и безопасность Европы в руках Путина
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 февраля.
Президент Эстонии Алар Карис опубликовал список из 148 человек, представленных в 2022 году к государственным наградам, которые традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля годовщины создания Эстонской Республики. Читать далее...
В соцсетях продолжают публиковаться истории, в которых мужчинам и женщинам якобы отказывают в донорстве семени и яйцеклеток из-за вакцинации от коронавируса. В эстонском Facebook недавно развернулась целая дискуссия о донорстве генетического материала — а именно, мужского семени. Несколько человек уверяли, что их знакомые мужчины, годами являвшиеся донорами, внезапно перестали подходить местным клиникам вспомогательной репродукции, поскольку вакцинировались от Covid-19. Читать далее…
Комментируя украинский кризис, евродепутат Марина Кальюранд отмечает, что мир и безопасность в Европе зависят сейчас от президента России Владимира Путина. Читать далее…
Несмотря на то, что Россия объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля — о завершении учений в Крыму, ситуация по-прежнему остается напряженной. Запад продолжает сохранять бдительность и подчеркивает, что пока не видит признаков сокращения численности российских войск. Rus.Postimees следит за развитием ситуации. Читать далее…
После новостей на прошлой неделе о том, что Эстония намерена как можно скорее покинуть свою крупнейшую военную миссию в Мали стоит еще некоторое время последить за этой страной. Еще несколько месяцев трехзначное число эстонцев будет служить в стране, где, по текущим приметам, ситуация может стать очень нестабильной. Читать далее…
В последние месяцы сотрудникам Сельскохозяйственного и продовольственного департамента приходилось изымать животных у их заводчиков чаще, чем когда-либо раньше. Читать далее…
Хотя в прошлом году владельцы карты Maxima Aitäh накопили почти 4,3 миллиона евро бонусных денег со своих покупок, 1,6 миллиона из них до сих пор не использованы. Их можно реализовать до 31 марта. Читать далее…
Осенью Театр Наций привозил на «Золотую Маску» в Таллинне» поставленную Виктором Рыжаковым пьесу Ивана Вырыпаева «Иранская конференция». Недавно эту же пьесу поставил в театре, который так и называется: ТНЕАТRUM, его создатель и художественный руководитель Лембит Петерсон. Читать далее…
«Привет, красавица! Как насчет нового знакомства? Я — честный и заботливый мужчина», - так в конце лета прошлого года написал один житель Ярвамаа в социальной сети понравившейся ему девушке. Девушка была несовершеннолетней, но писавший сообщение об этом не знал. Читать далее…
В социальных сетях распространяется информация о том, что 22 февраля 2022 года внеземной объект размером с футбольное поле столкнется с планетой Земля. Точнее, это должно произойти в центральной части Канады, а время прогнозируется на 23.00–23.30. Так завтрашняя дата породила споры о том, что в этот день может наступить конец света. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5483 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2981. Читать далее…
Вчера в Центр тревоги поступило сообщение об обнаруженном на скалистом берегу в Какумяэ взрывном устройстве, которое оказалось авиационной бомбой времен Второй мировой войны. Сегодня, 21 февраля с 12:00 до 17:00 группа саперов занимается удалением и ликвидацией взрывного устройства, в связи с чем проводится эвакуация нескольких домовладений. Читать далее…
На этой неделе Tallink Grupp начинает масштабную всеэстонскую кампанию по набору персонала, чтобы в преддверии предстоящего весенне-летнего туристического сезона заполнить почти 500 вакансий на судах концерна, ходящих под эстонским флагом, а также в отелях и ресторанах, принадлежащих компании. Tallink приглашает на работу представителей разных профессий как в технический состав: от судовых электромехаников до матросов, так и на должности, связанные с обслуживанием клиентов, например, стюардесс и барменов. Читать далее…