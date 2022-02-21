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  • Эстония
  • Картина дня: список представленных к госнаградам, авиабомба в Какумяэ и безопасность Европы в руках Путина

Картина дня: список представленных к госнаградам, авиабомба в Какумяэ и безопасность Европы в руках Путина

Алар Карис. ФОТО: Eero Vabamägi

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 февраля.

Государственные награды из рук президента Алара Кариса получат 148 человек

Президент Эстонии Алар Карис опубликовал список из 148 человек, представленных в 2022 году к государственным наградам, которые традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля годовщины создания Эстонской Республики. Читать далее...

Проверяем факты: эстонские клиники отказывают донорам мужского семени после ковид-вакцинации?

В соцсетях продолжают публиковаться истории, в которых мужчинам и женщинам якобы отказывают в донорстве семени и яйцеклеток из-за вакцинации от коронавируса. В эстонском Facebook недавно развернулась целая дискуссия о донорстве генетического материала — а именно, мужского семени. Несколько человек уверяли, что их знакомые мужчины, годами являвшиеся донорами, внезапно перестали подходить местным клиникам вспомогательной репродукции, поскольку вакцинировались от Covid-19. Читать далее…

Марина Кальюранд об украинском кризисе: когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки

Комментируя украинский кризис, евродепутат Марина Кальюранд отмечает, что мир и безопасность в Европе зависят сейчас от президента России Владимира Путина. Читать далее…

Блог 〉 Украинский кризис: Путин и Байден приняли предложение Макрона встретиться в Европе

Несмотря на то, что Россия объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля — о завершении учений в Крыму, ситуация по-прежнему остается напряженной. Запад продолжает сохранять бдительность и подчеркивает, что пока не видит признаков сокращения численности российских войск. Rus.Postimees следит за развитием ситуации. Читать далее…

Эвелин Калдоя: в Мали все плохо, а Эстония - молодец

После новостей на прошлой неделе о том, что Эстония намерена как можно скорее покинуть свою крупнейшую военную миссию в Мали стоит еще некоторое время последить за этой страной. Еще несколько месяцев трехзначное число эстонцев будет служить в стране, где, по текущим приметам, ситуация может стать очень нестабильной. Читать далее…

Известная заводчица морила голодом своих собак

В последние месяцы сотрудникам Сельскохозяйственного и продовольственного департамента приходилось изымать животных у их заводчиков чаще, чем когда-либо раньше. Читать далее…

Maxima обратилась к клиентам: осталось полтора месяца, чтобы использовать бонусные деньги

Хотя в прошлом году владельцы карты Maxima Aitäh накопили почти 4,3 миллиона евро бонусных денег со своих покупок, 1,6 миллиона из них до сих пор не использованы. Их можно реализовать до 31 марта. Читать далее…

«Иранская конференция» на сцене ТНЕАТRUMa: не забалтывая ценности

Осенью Театр Наций привозил на «Золотую Маску» в Таллинне» поставленную Виктором Рыжаковым пьесу Ивана Вырыпаева «Иранская конференция». Недавно эту же пьесу поставил в театре, который так и называется: ТНЕАТRUM, его создатель и художественный руководитель Лембит Петерсон. Читать далее…

Попытка сблизиться с несовершеннолетней привела к вымогательству

«Привет, красавица! Как насчет нового знакомства? Я — честный и заботливый мужчина», - так в конце лета прошлого года написал один житель Ярвамаа в социальной сети понравившейся ему девушке. Девушка была несовершеннолетней, но писавший сообщение об этом не знал. Читать далее…

Магия двоек: 22.02.2022. Неужели завтра опять конец света?!

В социальных сетях распространяется информация о том, что 22 февраля 2022 года внеземной объект размером с футбольное поле столкнется с планетой Земля. Точнее, это должно произойти в центральной части Канады, а время прогнозируется на 23.00–23.30. Так завтрашняя дата породила споры о том, что в этот день может наступить конец света. Читать далее…

В больницах Эстонии находится 620 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5483 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2981. Читать далее…

В Какумяэ найдена авиабомба времен войны, десятки домов эвакуируют

Вчера в Центр тревоги поступило сообщение об обнаруженном на скалистом берегу в Какумяэ взрывном устройстве, которое оказалось авиационной бомбой времен Второй мировой войны. Сегодня, 21 февраля с 12:00 до 17:00 группа саперов занимается удалением и ликвидацией взрывного устройства, в связи с чем проводится эвакуация нескольких домовладений. Читать далее…

Tallink набирает новых сотрудников: почти 500 вакансий в Эстонии

На этой неделе Tallink Grupp начинает масштабную всеэстонскую кампанию по набору персонала, чтобы в преддверии предстоящего весенне-летнего туристического сезона заполнить почти 500 вакансий на судах концерна, ходящих под эстонским флагом, а также в отелях и ресторанах, принадлежащих компании. Tallink приглашает на работу представителей разных профессий как в технический состав: от судовых электромехаников до матросов, так и на должности, связанные с обслуживанием клиентов, например, стюардесс и барменов. Читать далее…

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