Теперь мошенники звонят жителям Эстонии из Google и от имени заправочных станций
Мошенники продолжают звонить жителям Эстонии с различных номеров как с кодом Эстонии, так и с кодами зарубежных стран.
Мошенники продолжают звонить жителям Эстонии с различных номеров как с кодом Эстонии, так и с кодами зарубежных стран.
В последнее время стало меньше сообщений о жертвах, которые лишились из-за мошенников денег или на имя которых оформили кредит после звонка якобы из банка. Однако полностью проблема не исчезла, пишет веб-констебль Яна Фролова.
Например, в январе было зарегистрировано 26 таких преступлений по схеме "звонок из..." с общей суммой ущерба в 140 000 евро. Для сравнения, в декабре таких случаев было 73 с общей суммой ущерба более чем в 454 000 евро.
«Помните, что мошенники постоянно меняют легенду и пытаются придумать что-то более свежее, когда старые байки становятся не такими эффективными - в последнее время все больше сообщений поступает о звонках из компании Google. Также было уже два сообщения о звонках от бензозаправочных станций, когда человеку говорили, что он якобы забыл заплатить за топливо и требуются личные данные, чтобы уточнить эту информацию. К счастью, люди не поверили таким звонкам и передали информацию полиции, за что мы благодарны. Не имеет значения, "откуда" мошенники позвонят в следующий раз, из банка, бензоколонки или аптеки, придумать можно все что угодно. Главное: сохраняйте спокойствие и прервите такой звонок. Также в последние дни поступило много сообщений о письмах, сообщающих о выигрышах в миллион долларов или евро», - пишет Фролова.
Как защитить себя:
• Сразу же прервите подозрительный звонок.
• Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на компьютер или телефон программы AnyDesk или TeamViewer.
• Не открывайте файлы и ссылки, присланные неизвестными.
• Не вводите по просьбе незнакомых людей ПИН-коды.
• О попытках мошенничества сообщите на сайт полиции
Если вы стали жертвой компьютерного мошенничества, сообщите полиции.