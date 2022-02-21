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  • Теперь мошенники звонят жителям Эстонии из Google и от имени заправочных станций
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Теперь мошенники звонят жителям Эстонии из Google и от имени заправочных станций

Фото иллюстративное. ФОТО: FRANCOIS GLORIES

Мошенники продолжают звонить жителям Эстонии с различных номеров как с кодом Эстонии, так и с кодами зарубежных стран.

В последнее время стало меньше сообщений о жертвах, которые лишились из-за мошенников денег или на имя которых оформили кредит после звонка якобы из банка. Однако полностью проблема не исчезла, пишет веб-констебль Яна Фролова.

Например, в январе было зарегистрировано 26 таких преступлений по схеме "звонок из..." с общей суммой ущерба в 140 000 евро. Для сравнения, в декабре таких случаев было 73 с общей суммой ущерба более чем в 454 000 евро.

«Помните, что мошенники постоянно меняют легенду и пытаются придумать что-то более свежее, когда старые байки становятся не такими эффективными - в последнее время все больше сообщений поступает о звонках из компании Google. Также было уже два сообщения о звонках от бензозаправочных станций, когда человеку говорили, что он якобы забыл заплатить за топливо и требуются личные данные, чтобы уточнить эту информацию. К счастью, люди не поверили таким звонкам и передали информацию полиции, за что мы благодарны. Не имеет значения, "откуда" мошенники позвонят в следующий раз, из банка, бензоколонки или аптеки, придумать можно все что угодно. Главное: сохраняйте спокойствие и прервите такой звонок. Также в последние дни поступило много сообщений о письмах, сообщающих о выигрышах в миллион долларов или евро», - пишет Фролова.

Как защитить себя:

• Сразу же прервите подозрительный звонок.

• Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на компьютер или телефон программы AnyDesk или TeamViewer.

• Не открывайте файлы и ссылки, присланные неизвестными.

• Не вводите по просьбе незнакомых людей ПИН-коды.

• О попытках мошенничества сообщите на сайт полиции

Если вы стали жертвой компьютерного мошенничества, сообщите полиции.

 

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