Теперь мошенники звонят жителям Эстонии из Google и от имени заправочных станций

«Помните, что мошенники постоянно меняют легенду и пытаются придумать что-то более свежее, когда старые байки становятся не такими эффективными - в последнее время все больше сообщений поступает о звонках из компании Google. Также было уже два сообщения о звонках от бензозаправочных станций, когда человеку говорили, что он якобы забыл заплатить за топливо и требуются личные данные, чтобы уточнить эту информацию. К счастью, люди не поверили таким звонкам и передали информацию полиции, за что мы благодарны. Не имеет значения, "откуда" мошенники позвонят в следующий раз, из банка, бензоколонки или аптеки, придумать можно все что угодно. Главное: сохраняйте спокойствие и прервите такой звонок. Также в последние дни поступило много сообщений о письмах, сообщающих о выигрышах в миллион долларов или евро», - пишет Фролова.