«Левадия» завершила сборы в Турции поражением 1-3 от ФК «Колос Ковалёвка»
ФК «Левадия» завершила предсезонную подготовку в Турции поражением со счётом 1-3 от клуба украинской Премьер-лиги «Колос Ковалёвка», сообщает клуб.
ФК «Левадия» завершила предсезонную подготовку в Турции поражением со счётом 1-3 от клуба украинской Премьер-лиги «Колос Ковалёвка», сообщает клуб.
Бело-зелёные пропустили первый гол на 30 минуте. Ровно через 3 минуты красивым ударом Эрнест Агйири сравнял счёт. Во втором тайме соперник забил два безответных мяча, и игра завершилась со счётом 1-3.
Главный тренер Марко Савич подвёл итог сборов: «Я очень рад тому, как прошёл этот тренировочный лагерь, как мы тренировались и как сыграли в контрольных встречах. Мы создали атмосферу в команде, построили свою игру и я доволен тем, как команда выглядела на поле. Конечно же, мы играли с очень хорошими соперниками и они нам показали, где мы должны ещё развиваться и что улучшать. Это и была одна из целей сборов – играть с сильными соперниками, чтобы увидеть свои слабые стороны и понять, над чем нужно ещё работать и что улучшать. Также я увидел и наши сильные стороны и то, что к началу сезона мы полностью готовы. Я настроен очень оптимистично и надеюсь, что все поставленные на сезон 2022 цели и задачи мы выполним».
Игры ФКИ Левадия на тренировочных сборах в Турции:
ФКИ Левадия — ФК Графичар (Сербия) (2:0)
ФКИ Левадия — ФК Рух Львов (Украина) (1:2)
ФКИ Левадия — ФК Нижний Новгород (Россия) (0:2)
ФКИ Левадия – ФК Кызылжар (Казахстан) (1:1)
ФКИ Левадия – ФК Колос Ковалёвка (Украина) (1:3)
«Левадия» вылетит обратно в Эстонию в пятницу утром и на поле команду можно будет увидеть уже 25.02 в матче за Суперкубок Эстонии против ФК «Флора». Матч пройдёт на Спортланд арене и начнётся в 19:00.
Билеты на матч Супер кубка можно приобрести здесь.