«Левадия» завершила сборы в Турции поражением 1-3 от ФК «Колос Ковалёвка»

Главный тренер Марко Савич подвёл итог сборов: «Я очень рад тому, как прошёл этот тренировочный лагерь, как мы тренировались и как сыграли в контрольных встречах. Мы создали атмосферу в команде, построили свою игру и я доволен тем, как команда выглядела на поле. Конечно же, мы играли с очень хорошими соперниками и они нам показали, где мы должны ещё развиваться и что улучшать. Это и была одна из целей сборов – играть с сильными соперниками, чтобы увидеть свои слабые стороны и понять, над чем нужно ещё работать и что улучшать. Также я увидел и наши сильные стороны и то, что к началу сезона мы полностью готовы. Я настроен очень оптимистично и надеюсь, что все поставленные на сезон 2022 цели и задачи мы выполним».