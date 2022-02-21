Ель на Ратушной площади украшают сине-черно-белые цвета

«Ель на Ратушной площади, которая создает для горожан праздничное настроение и добавляет уюта красивой зимой, на этой неделе в честь Дня рождения Эстонской Республики украшена по-особому. Поздравляю Эстонию с 104-й годовщиной провозглашения независимости!» - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сине-черно-белые ленты соединены с верхушкой главной ели столицы, создавая вместе с небольшими елками внизу целостную патриотичную композицию. Маленькие елочки, в свою очередь, в эту среду, 23 февраля, будут украшены сине-черно-белыми бантиками, чтобы Ратушная площадь предстала перед годовщиной провозглашения независимости ЭР во всей красе.

«Лабиринт из елок в форме звезды, дополнительно украшенный теперь национальными цветами, символизирует надежду нашей страны на светлое будущее и называется «Звезда надежды», - добавила Хауканымм. – Звезда надежды – это полный смыслов символ, в котором каждый найдет что-то близкое для себя, так как он указывает на ожидание и надежду, что холодная и тяжелая зима совсем скоро сменится солнечной весной».