ИНТЕРВЬЮ ⟩ Тармо Мийлитс: Толерантность полиции в ходе протестов была на хорошем уровне

​Тармо Мийлитс, который в конце января стал новым канцлером МВД, отвечал за организацию правопорядка во время Бронзовой ночи. За 15 лет мощности полиции пережили значительное развитие, хотя демонстрации по определенным поводам в ряде различных мест продолжают становиться все более агрессивными. По поводу возможного притока беженцев с Украины Мийлитс считает, что для Эстонии предпочтительно, чтобы к нам приезжали люди, у которых здесь есть близкие родственники, пишет Postimees.