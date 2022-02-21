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  • Тармо Мийлитс: Толерантность полиции в ходе протестов была на хорошем уровне

ИНТЕРВЬЮ ⟩ Тармо Мийлитс: Толерантность полиции в ходе протестов была на хорошем уровне

Новый канцлер МВД Тармо Мийлитс. ФОТО: Константин Седнев ФОТО: Konstantin Sednev

​Тармо Мийлитс, который в конце января стал новым канцлером МВД, отвечал за организацию правопорядка во время Бронзовой ночи. За 15 лет мощности полиции пережили значительное развитие, хотя демонстрации по определенным поводам в ряде различных мест продолжают становиться все более агрессивными. По поводу возможного притока беженцев с Украины Мийлитс считает, что для Эстонии предпочтительно, чтобы к нам приезжали люди, у которых здесь есть близкие родственники, пишет Postimees.

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Для пресечения массовых беспорядков нам больше не нужно столько полицейских. Не хочу вдаваться в детали, что для полиции самое сложное, но по сравнению с 2007 годом мы во много раз более подготовлены к таким вещам.

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