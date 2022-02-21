Галерея ⟩ Полиция устроила рейд на дорогах Центральной Эстонии: результаты радуют

Руководитель патрульной службы полицейского участка Центральной Эстонии Алар Смирнов сказал, что в воскресенье они проверили во многих местах отведенной им территории трезвость водителей моторно-транспортных средств. "Всего дули 625 водителей, из них мы поймали двух водителей, превысивших предельную норму алкоголя. Начаты производства о проступке", - уточнил он.