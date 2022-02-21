Галерея ⟩ Полиция устроила рейд на дорогах Центральной Эстонии: результаты радуют
На выходных полицейские из участков Центральной Эстонии проверяли в Ярвамаа трезвость участников движения, пишет Järva Teataja.
На выходных полицейские из участков Центральной Эстонии проверяли в Ярвамаа трезвость участников движения, пишет Järva Teataja.
Руководитель патрульной службы полицейского участка Центральной Эстонии Алар Смирнов сказал, что в воскресенье они проверили во многих местах отведенной им территории трезвость водителей моторно-транспортных средств. "Всего дули 625 водителей, из них мы поймали двух водителей, превысивших предельную норму алкоголя. Начаты производства о проступке", - уточнил он.
Смирнов повторил, что перед вождением автомобиля необходимо быть уверенным в своей трезвости, поскольку садится за руль после употребления алкоголя — очень опасный поступок, который может закончиться трагическим ДТП.