ФОТО: BBC News

Российские военные убили пятерых членов "диверсионно-разведывательной группы", проникших с территории Украины, заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Согласно заявлению пресс-службы, которое цитируют российские агентства, инцидент произошел около 06:00 утра (по московскому времени) на участке российско-украинской границы в районе населенного пункта Митякинская в Ростовской области.

"В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - заявили в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, заявляют военные, для эвакуации диверсантов на территорию России вошли две боевых машины пехоты вооруженных сил Украины. Они были уничтожены из противотанкового оружия.

В ВСУ назвали эту информацию "фейком", сообщает "24 канал".

Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные не имеют никакого отношения к обстрелам в Донбассе, о которых заявляет российская сторона. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения об обстреле объекта погранслужбы ФСБ в Ростовской области.

"Мы не ведем обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все что угодно и мы к этому готовы", - сказал Данилов.

Утром 21 февраля ФСБ заявила, что запущенный с территории Украины снаряд разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи государственной границы. В Следственном комитете России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с произошедшим.

Очередное обострение ситуации на востоке Украины началось 18 февраля, когда власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации женщин, детей и пожилых жителей в Россию, а затем объявили всеобщую мобилизацию.