Лавров привел в пример другие страны с территориальными конфликтами, где идет диалог. Он обвинил Киев в атаке на славян и "все русское". Шойгу, вернувшись на трибуну, говорил о людях, которые "привыкли жить в подвалах" и "накачке" Украины оружием. Глава Росгвардии Виктор Золотов тоже говорил о "геноциде" и "жизни в подвалах": "Нам нужно идти еще дальше, чтобы защищать свою страну".