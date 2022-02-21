Варро Вооглайд угрожает Кае Каллас судом
Глава фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK) Варро Вооглайд угрожает премьер-министру Кае Каллас судом, поскольку считает ее слова в свой адрес клеветой.
Глава фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK) Варро Вооглайд угрожает премьер-министру Кае Каллас судом, поскольку считает ее слова в свой адрес клеветой.
Например, Вооглайд не считает правдивым утверждение, что во время протеста SAPTK на Тоомпеа напали на полицейских. Он также считает, что премьер-министр ошибочно написала в социальных сетях, что на организованном Консервативной народной партией (EKRE) и SAPTK протесте 23 октября прошлого года на площади Вабадузе в Таллинне нападали на эстонских врачей, ученых и медицинских работников. По словам Вооглайда, EKRE не была связана с проведением мероприятия и там ни на кого не нападали.
Вооглайд также заявляет, что у Каллас не было оснований утверждать, что Вооглайд нападал на независимость Эстонии.
Вооглайд требует, чтобы Каллас удалила перечисленные в его жалобе утверждения со своей страницы в социальной сети и выступила с публичным извинением. Если она этого не сделает к 24 февраля, Вооглайд обещает подать на премьер-министра в суд.