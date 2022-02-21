Варро Вооглайд угрожает Кае Каллас судом

Например, Вооглайд не считает правдивым утверждение, что во время протеста SAPTK на Тоомпеа напали на полицейских. Он также считает, что премьер-министр ошибочно написала в социальных сетях, что на организованном Консервативной народной партией (EKRE) и SAPTK протесте 23 октября прошлого года на площади Вабадузе в Таллинне нападали на эстонских врачей, ученых и медицинских работников. По словам Вооглайда, EKRE не была связана с проведением мероприятия и там ни на кого не нападали.