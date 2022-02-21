ФОТО: BBC News

Евро и доллар стремительно растут на Московской бирже в понедельник. Российский фондовый рынок рухнул больше чем на 8% на фоне новостей о кризисе вокруг Украины. Утром рынки росли, а рубль укреплялся, но последние новости изменили тренд. В частности, новость о том, что Кремль не комментирует возможность оказания военной помощи ДНР и ЛНР, а на границе, как утверждают российские военные, погибли пятеро диверсантов.

Рынок акций перешел к резкому падению на фоне обострения ситуации в Донбассе. По данным на 14:50, индекс Мосбиржи падал на 8,5% и составлял 3103,34 пункта, отмечает Forbes. Индекс РТС опустился до 1251,61 пункта, снизившись на 10%. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца 2020, комментирует "БКС Экспресс".

Падение российских акций к середине торгов понедельника усилилось на фоне продолжающих поступать сообщений из Донбасса - в частности, о новых обстрелах, констатирует Интерфакс.

При этом курс евро поднялся на 1,4% и стал выше 89 рублей впервые с 27 января, а доллар подорожал на 1,2% и впервые с 14 февраля преодолел отметку в 78 рублей, после чего начал торговаться по направлению к 79 рублям. Рубль падает на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности, пишет агентство.

Как отмечается в отчете "БКС Экспресс", нисходящий тренд на российском рынке начался еще в октябре и с тех пор постоянно подпитывался ухудшением геополитической обстановки и обострением ситуации вокруг Украины. Эксперты Промсвязьбанка отмечают, что ключевым фактором снижения рубля вновь выступил резко выросший показатель "странового риска" на фоне роста геополитической напряженности вокруг Украины.

Новости о Донбассе

Последняя негативная новость - заявление Южного военного округа о том, что на границе с Украиной около 6:00 в понедельник были убиты пять бойцов "диверсионно-разведывательной группы". "В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - сказано в сообщении.

Российские военные утверждают, что был бой, во время которого с территории Украины через государственную границу "вошли две боевых машины пехоты ВСУ" (вооруженных сил Украины): "Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены".

Украина отвергла это сообщение, назвав его фейковой новостью, и заявила, что в Ростовской области, где предположительно произошел инцидент, украинских сил нет, пишет агентство Рейтер.

К моменту публикации этой новости на бирже наметился небольшой отскок рубля и акций после обвала, он приостановился, заметил Интерфакс.

Позже доллар стал выше 79 рублей на фоне об обращении ДНР и ЛНР с просьбой о признании их суверенитета. Евро поднялся выше 90 рублей. Масштабы падения российских фондовых индексов превысили обвал марта 2020 года.

Ранее представители самопровозглашенных республик заявили о новых обстрелах с украинской стороны, а российская ФСБ заявила, что запущенный с территории Украины снаряд утром полностью разрушил место несения службы российских пограничников в 150 метрах от границы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал это заявление: "Мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения".

Тем временем президент Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России.

Накануне Елисейский дворец сообщил, что с подачи президента Франции Эммануэля Макрона президенты США и России дали принципиальное согласие провести двухсторонний саммит, повестку которого в четверг должны определить министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. На этой новости утром российские рынки и рубль росли.

Затем тенденция изменилась. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов по встрече Путина и Джо Байдена пока нет, хотя саммит и возможен, если главы государств сочтут его целесообразным.

Негативно на рынки мог повлиять ответ Пескова на вопрос о возможной силовой помощи России самопровозглашенным республикам Донбасса, отмечают СМИ. "Оставляю без комментариев", - сказал он.

В Кремле назвали ситуацию в Донбассе напряженной, без признаков стабилизации, воздержались от ответа на вопрос о возможности поддержки ЛНР и ДНР в случае обращения руководства этих республик, отмечает Интерфакс, комментируя обвал рубля и рынков.

О том, что самопровозглашенные республики Донбасса нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны Москвы, в понедельник говорил один из представителей ДНР. Это заявление могло вызвать "усиление нисходящей динамики", считают аналитики "БКС Экспресс".

Тем временем уже более 40 регионов России подготовили пункты временного размещения (ПВР) для эвакуируемых из Донбасса, заявили в пресс-службе МЧС России. В семи регионах в связи с подготовкой к приему людей ввели режим чрезвычайной ситуации.

ФОТО: BBC

Снимки со спутников показывают, что Россия разместила дополнительную бронетехнику и войска вблизи границы с Украиной, сообщила в воскресенье частная американская компания Maxar, передает Рейтер. Агентство не смогло провести независимую проверку изображений, опубликованных базирующейся в США компанией.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин призвал все мужское население республики прибыть в военкоматы для мобилизации. Ранее с аналогичным требованием к мужскому населению обратились представители ЛНР. За последние сутки обстановка в ДНР стала критической, заявил в очередном заявлении Пушилин. Там утверждают, что обстрелы со стороны украинских военных ведутся по всей линии соприкосновения. В Киеве отрицают это.

Военные учения в Ростовской области, 26 января 2022 года. ФОТО: Reuters

"Наши военные могут вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным. Мы не ведем обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все что угодно и мы к этому готовы", - сказал Данилов из СНБО.