Галерея ⟩ Остановившаяся на месте аварии машина сама угодила в ДТП

Легковой автомобиль Peugeot вылетел в кювет со скользкой дороги. Фотограф Кенно Соо рассказал, что место происшествия проезжали внедорожник Mercedes-Benz и легковой автомобиль Škoda. Водитель Škoda увидел аварию и остановился, а внедорожник врезался в него сзади.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк сообщила, что спасатели вытащили Peugeot из кювета, а медики установили, что находившаяся за рулем 42-летняя женщина не пострадала. Она сама заказала буксир, дальше случаем будет заниматься страховая фирма.