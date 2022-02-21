Галерея ⟩ Остановившаяся на месте аварии машина сама угодила в ДТП
Сегодня около 17.00 на пятом километре шоссе Вильянди – Рынгу произошла авария: сначала с дороги вылетела одна машина, а вскоре в аварию попали еще два автомобиля, пишет Sakala.
Сегодня около 17.00 на пятом километре шоссе Вильянди – Рынгу произошла авария: сначала с дороги вылетела одна машина, а вскоре в аварию попали еще два автомобиля, пишет Sakala.
Легковой автомобиль Peugeot вылетел в кювет со скользкой дороги. Фотограф Кенно Соо рассказал, что место происшествия проезжали внедорожник Mercedes-Benz и легковой автомобиль Škoda. Водитель Škoda увидел аварию и остановился, а внедорожник врезался в него сзади.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк сообщила, что спасатели вытащили Peugeot из кювета, а медики установили, что находившаяся за рулем 42-летняя женщина не пострадала. Она сама заказала буксир, дальше случаем будет заниматься страховая фирма.
Также, по первоначальным данным, не пострадали другие участники аварии.