Кая Каллас: «За признанием сепаратистских республик Восточной Украины должны последовать санкции»

Каллас сказала: «За признанием со стороны России Донецкой и Луганской народных республик должны последовать санкции от ЕС. Признание так называемых народных республик является жестким нападением на независимость и территориальную целостность Украины. Это требует четкого международного осуждения и реакции. Планирую обсудить этот вопрос с руководителями Европы».

«Решение Кремля будет являться жестким нарушением Минских договоренностей и международного права. Также это становится более широким проявление агрессии в отношении Украины. Как участник Минских договоренностей Россия взяла на себя четкие и прямые обязательства работать ради поиска мирного решения конфликта. Призываю Россию исполнять взятые на себя обязательства, придерживаться международного права и незамедлительно вернуться к Нормандскому формату и диалогу».