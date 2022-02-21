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  • Кая Каллас: «За признанием сепаратистских республик Восточной Украины должны последовать санкции»
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Кая Каллас: «За признанием сепаратистских республик Восточной Украины должны последовать санкции»

Премьер-министр Кая Каллас. ФОТО: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Кая Каллас прокомментировала возможное признание Донецкой и Луганской народных республик Россией.

Каллас сказала: «За признанием со стороны России Донецкой и Луганской народных республик должны последовать санкции от ЕС. Признание так называемых народных республик является жестким нападением на независимость и территориальную целостность Украины. Это требует четкого международного осуждения и реакции. Планирую обсудить этот вопрос с руководителями Европы».

«Решение Кремля будет являться жестким нарушением Минских договоренностей и международного права. Также это становится более широким проявление агрессии в отношении Украины. Как участник Минских договоренностей Россия взяла на себя четкие и прямые обязательства работать ради поиска мирного решения конфликта. Призываю Россию исполнять взятые на себя обязательства, придерживаться международного права и незамедлительно вернуться к Нормандскому формату и диалогу».

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