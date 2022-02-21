Глава МИД Эстонии о признании ДНР и ЛНР Россией: это приведет к расторжению Минских соглашений
Сегодня, 21 февраля, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс обсудила ситуацию с безопасностью в Европе в Совете по иностранным делам Европейского Союза и приняла участие в неформальной встрече с министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой. Обсуждения были сосредоточены на ответе ЕС на дальнейшую агрессию России и дополнительных возможностях государств-членов оказать дальнейшую поддержку Украине.