Глава МИД Эстонии о признании ДНР и ЛНР Россией: это приведет к расторжению Минских соглашений

«Принятое сегодня президентом России Владимиром Путиным решение признать так называемые сепаратистские народные республики Восточной Украины в Донецке и Луганске является крайне серьезным нарушением международного права. Это также является явным нарушением условий Минских мирных соглашений и приведет к расторжению соглашения в одностороннем порядке. Мы немедленно обсудим эскалацию с нашими союзниками и партнерами, и наша точка зрения заключается в том, что действиям России следует немедленно дать международную оценку и применить санкции», — заявила министр иностранных дел Лийметс.

Лийметс подчеркнула, что продолжающаяся концентрация российских войск на границе с Украиной и постоянное нарушение международного права представляют собой угрозу безопасности всей Европы. «Наш четкий посыл заключается в том, что мы не пойдем на компромисс в отношении принципов европейской безопасности и готовы ответить на агрессию России с партнерами ЕС быстро и самыми масштабными санкциями на сегодняшний день», — сказала она. Министр иностранных дел добавила, что санкции должны быть распространены на Беларусь, если Беларусь вовлечена в эту деятельность.

Лийметс подтвердила, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины в пределах ее согласованных на международном уровне границ. Министры иностранных дел ЕС также подтвердили свою последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как во время своих встреч, так и во время встречи с министром иностранных дел Украины Кулебой. «Важно поддерживать европейские устремления Украины как внутри ЕС, так и на двусторонней основе. Я очень рада, что мы смогли напрямую поговорить с нашим украинским коллегой об их потребностях в помощи, на которые нам необходимо быстро ответить. Мы все еще ищем дополнительные возможности на уровне ЕС для поддержки украинской экономики, и стране должен быть гарантирован больший доступ к рынку ЕС и поддержка государств-членов для подключения электросетей Украины к Европе», - сказала Лийметс.

Министр иностранных дел отметила, что Эстония увеличивает гуманитарную помощь Украине и что в скором времени в сотрудничестве со Спасательным департаментом будет отправлена ​​партия помощи для создания палаточного лагеря, чтобы предоставить людям временное убежище в случае возможной чрезвычайной ситуации. В целях повышения возможностей Сил обороны Украины мы недавно вместе с Германией передали Украине мобильный полевой госпиталь эстонского производства. Лийметс добавила, что мы также готовы поделиться своим опытом в области стратегических коммуникаций и киберзащиты.

Министр иностранных дел подняла на сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам вопрос о необходимости дополнительных санкции ЕС в отношении Беларуси, чтобы добавить в список дополнительные товары, которые по-прежнему приносят выгоду режиму Лукашенко. «Внешняя политика, основанная на ценностях, должна вызывать доверие, а ограничительные меры ЕС должны способствовать обеспечению нашей безопасности. Призвала государства-члены пересмотреть введенные против Беларуси санкции, чтобы они были максимально эффективными и выполняли свою цель», - сказала Лийметс. Предложение Эстонии было поддержано многими государствами-членами, и работа на техническом уровне продолжается.