Кремль опубликовал стенограмму заседания Совбеза РФ по Украине
В понедельник вечером Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, посвященное Украине. На сайте kremlin.ru опубликована стенограмма этого заседания.
В понедельник вечером Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, посвященное Украине. На сайте kremlin.ru опубликована стенограмма этого заседания.
В своем выступлении Путин назвал произошедшее в 2014 году на Украине госпереворотом, который не приняла часть населения этой страны. "Напомню, что он был антиконституционный и кровавый, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чём не повинных людей. Это действительно вооружённый переворот – с этим, собственно говоря, никто и не спорит. Часть, повторяю, граждан этой страны не приняла этот переворот. Это касалось и тех людей, которые проживали в Крыму, это касалось и тех, которые проживали и проживают сегодня в Донбассе, - заявил он. -
Люди заявили о том, что они формируют две независимые республики – Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. С этого момента началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории.
В этой связи хотел бы обратить внимание на то, что Россия изначально делала всё для того, чтобы мирными средствами, мирным путём разрешить все возникшие противоречия. Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях, и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз".
Полностью со стенограммой заседания можно ознакомиться здесь.