Кремль опубликовал стенограмму заседания Совбеза РФ по Украине

В своем выступлении Путин назвал произошедшее в 2014 году на Украине госпереворотом, который не приняла часть населения этой страны. "Напомню, что он был антиконституционный и кровавый, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чём не повинных людей. Это действительно вооружённый переворот – с этим, собственно говоря, никто и не спорит. Часть, повторяю, граждан этой страны не приняла этот переворот. Это касалось и тех людей, которые проживали в Крыму, это касалось и тех, которые проживали и проживают сегодня в Донбассе, - заявил он. -