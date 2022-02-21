Евросоюз и США отреагировали на признание Путиным независимости ЛНР и ДНР
Главы Евросоюза и Белый дом отреагировали на выступление президента РФ Владимира Путина, объявившего в понедельник вечером о признании ДНР и ЛНР независимыми.
Главы Евросоюза и Белый дом отреагировали на выступление президента РФ Владимира Путина, объявившего в понедельник вечером о признании ДНР и ЛНР независимыми.
"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной", - сказано в сообщениях председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и председателя Евросовета Шарля Мишеля.
The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022
The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.
Жозеп Боррель заявил, что проведение заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Киеве будет зависеть от развития обстоятельств в связи с действиями России.
Как сообщает УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
"Мы также изучаем возможность проведения совместной сессии Совета министров иностранных дел ЕС с украинскими партнерами в Киеве", - подчеркнул Боррель.
При этом Боррель заявил, что проведение такого заседания в Киеве будет зависеть от обстоятельств.
"Обстоятельства, которые есть по состоянию на сейчас, довольно отличаются от того, что было сегодня в начале нашей встречи утром в 9:00. По состоянию на 9:00 мы еще думали о проведении встречи высокого уровня между президентом Путиным и президентом Байденом, о других форматах с большим количеством людей на высоком уровне, о дипломатической деятельности. В конце дня сценарий абсолютно отличный, поскольку мы уже не говорим о саммитах, а о принятии решений", - сказал Боррель.
Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президент США Джо Байден намерен вскоре подписать указ о санкциях в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, США «ожидали подобного шага от России и готовы реагировать незамедлительно».
Новый указ о санкциях предусматривает введение штрафных мер для граждан США, осуществляющих инвестиционные, финансовые и торговые операции на территории «ЛДНР», а также против любых лиц, осуществляющих деятельность в этих регионах. Также дополнительные меры будут предусмотрены со стороны Минфина США.
Эти санкции будут введены дополнительно, помимо того, у США и союзников готов пакет санкционных мер на случай вторжения России в Украину.