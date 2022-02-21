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Евросоюз и США отреагировали на признание Путиным независимости ЛНР и ДНР

Урсула фон дер Ляйен. ФОТО: Tairo Lutter

Главы Евросоюза и Белый дом отреагировали на выступление президента РФ Владимира Путина, объявившего в понедельник вечером о признании ДНР и ЛНР независимыми.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной", - сказано в сообщениях председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Жозеп Боррель заявил, что проведение заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Киеве будет зависеть от развития обстоятельств в связи с действиями России.

Как сообщает УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы также изучаем возможность проведения совместной сессии Совета министров иностранных дел ЕС с украинскими партнерами в Киеве", - подчеркнул Боррель.

При этом Боррель заявил, что проведение такого заседания в Киеве будет зависеть от обстоятельств.

"Обстоятельства, которые есть по состоянию на сейчас, довольно отличаются от того, что было сегодня в начале нашей встречи утром в 9:00. По состоянию на 9:00 мы еще думали о проведении встречи высокого уровня между президентом Путиным и президентом Байденом, о других форматах с большим количеством людей на высоком уровне, о дипломатической деятельности. В конце дня сценарий абсолютно отличный, поскольку мы уже не говорим о саммитах, а о принятии решений", - сказал Боррель.

Белый дом, в свою очередь, сообщил, что президент США Джо Байден намерен вскоре подписать указ о санкциях в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, США «ожидали подобного шага от России и готовы реагировать незамедлительно».

Новый указ о санкциях предусматривает введение штрафных мер для граждан США, осуществляющих инвестиционные, финансовые и торговые операции на территории «ЛДНР», а также против любых лиц, осуществляющих деятельность в этих регионах. Также дополнительные меры будут предусмотрены со стороны Минфина США.

Эти санкции будут введены дополнительно, помимо того, у США и союзников готов пакет санкционных мер на случай вторжения России в Украину.

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