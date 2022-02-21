Зеленский обсудил признание Россией "ДНР" и "ЛНР" с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил признание Путиным независимости ДНР и ЛНР с президентом США Джо Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил признание Путиным независимости ДНР и ЛНР с президентом США Джо Байденом.
Также Зеленский сообщил, что у него запланирован разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сразу после заседания Совета национальной безопасности, которое началось поздно вечером в понедельник.
Обговорив події останніх годин з @POTUS. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022