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Зеленский обсудил признание Россией "ДНР" и "ЛНР" с Байденом

Владимир Зеленский. ФОТО: Handout

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил признание Путиным независимости ДНР и ЛНР с президентом США Джо Байденом.

Также Зеленский сообщил, что у него запланирован разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сразу после заседания Совета национальной безопасности, которое началось поздно вечером в понедельник.

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