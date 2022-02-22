В Таллинне снова опасность гололеда: город призывает быть внимательными

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что конец и без того непростой зимы выдался для коммунальных служб города достаточно сложным. «Погодные условия, при которых дождь сменяется значительным понижением температуры воздуха, неизбежно ведут к образованию ледовой корки на дорогах и тротуарах города. При первых признаках непогоды наши партнеры приступают к работам по противогололедной обработке, однако обеспечить результат одновременно по всему городу попросту невозможно. Поэтому мы призываем участников дорожного движения быть максимально внимательными, а владельцам недвижимости напоминаем, что самое эффективное средство от гололеда - гранитная крошка».

Все городские партнеры, обеспечивающие уборку улиц, оповещены о приближающейся непогоде. Необходимая техника и бригады дворников приступят к работе, как только температуры опустится ниже нуля градусов по Цельсию.

Проезжие части обрабатывают против льда солью, однако на тротуарах ее использование, согласно правилам благоустройства Таллинна, строго запрещено. Поэтому на тротуарах в этих целях следует применять гранитную крошку. Таллиннские квартирные товарищества могут получить ее в районных управах города.