Президент Эстонии встретится в Киеве с Зеленским

"Я еду на Украину в один из самых тяжелых периодов для этой страны и народа за последние годы, когда они столкнулись с агрессией лицом к лицу. У Украины сильная поддержка как Эстонии, так и НАТО и Европейского Союза. Эстония никогда не согласится с незаконным решением России разрушить целостность Украины. Донецкая и Луганская области являются частью Украины, как и Крым", - подчеркнул президент Карис.