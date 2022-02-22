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Президент Эстонии встретится в Киеве с Зеленским

Президент Эстонии Алар Карис. ФОТО: Arvo Meeks

Сегодня президент Алар Карис посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Я еду на Украину в один из самых тяжелых периодов для этой страны и народа за последние годы, когда они столкнулись с агрессией лицом к лицу. У Украины сильная поддержка как Эстонии, так и НАТО и Европейского Союза. Эстония никогда не согласится с незаконным решением России разрушить целостность Украины. Донецкая и Луганская области являются частью Украины, как и Крым", - подчеркнул президент Карис.

"Решение Кремля признать сепаратистские регионы на востоке Украины отдельными странами еще больше усугубляет нынешний кризис безопасности в Европе и ясно показывает, что Москва отказалась от дипломатии и выбрала агрессию. У Евросоюза нет выбора — мы должны быстро и единогласно ввести новые и эффективные санкции против России", — сказал глава государства.

После встречи главы государств Эстонии и Украины сегодня проведут совместную пресс-конференцию, которая начнется в 11.50. За трансляцией можно будет следить на сайте президента Украины.

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