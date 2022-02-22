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  • Эстония
  • Экономическая безопасность 2022: как Эстония справляется с кризисами

Прямая трансляция ⟩ Экономическая безопасность 2022: как Эстония справляется с кризисами

В фокусе конференции Эстония, геополитически весь регион Балтийского моря и глобально - экономика Европы и мира, а также кризисы, значительно влияющие сегодня на безопасность, в том числе кризис безопасности, энергетический кризис, климатический и все еще продолжающийся медицинский кризис. Эксперты из частного и общественного сектора и другие спикеры оценят прямое и косвенное влияние сегодняшних кризисов на безопасность и то, каким может быть их развитие в сфере экономики и финансов.

Будет обсуждаться нынешнее положение внешней экономики и политики безопасности Эстонии и важных партнеров, а также, как обеспечить внутреннюю безопасность в Эстонии. Кроме того рассмотрят вопросы поддержки со стороны и наших важнейших партнеров и оценена ее достаточность для профилактики конфликтов, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе.

Одной из важнейших тем конференции станет энергетическая и климатическая безопасность, в том числе приоритеты зеленого поворота Эстонии: возможности и вызовы в условиях имеющихся кризисов, как они влияют на предприятия Эстонии и в целом на конкурентоспособность всей экономики. По-прежнему нельзя обойти стороной продолжающийся уже давно медицинский кризис и его последствия.

Postimees будет вести прямую трансляцию открытой панели конференции

9:00 – 9:05 Приветственное слово модератора: Йоханнес Тралла, журналист и телеведущий ERR

9:05 – 9:30 «О безопасности и готовности к угрозам», министр внутренних дел Кристьян Яани

9:30 – 10:00 «Влияние военной защиты Эстонии на наше общество и экономику», командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Мартин Херем

10:00 – 10:15 Открытая дискуссия: вопросы и ответы.

10:15 – 11:15 I панель: самооборона Эстонии и сдерживание в глобальном кризисе безопасности

Дискуссия: «Широкомасштабная государственная оборона»,

командующий Кайтселийта, бригадный генерал Рихо Юхтеги, руководитель бюро Полиции безопасности Мари-Лийс Тори

Модератор панели: Рейго Рейманд, Finesto Advisors

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