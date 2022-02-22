Прямая трансляция ⟩ Экономическая безопасность 2022: как Эстония справляется с кризисами

В фокусе конференции Эстония, геополитически весь регион Балтийского моря и глобально - экономика Европы и мира, а также кризисы, значительно влияющие сегодня на безопасность, в том числе кризис безопасности, энергетический кризис, климатический и все еще продолжающийся медицинский кризис. Эксперты из частного и общественного сектора и другие спикеры оценят прямое и косвенное влияние сегодняшних кризисов на безопасность и то, каким может быть их развитие в сфере экономики и финансов.