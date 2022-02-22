Конференция ⟩ Командующий Силами обороны Эстонии: если математика говорит, что война будет, она будет. А чувства обманчивы
Сегодня в Эстонии прошла конференция: "Экономическая безопасность 2022: как Эстония справляется с кризисами". В фокусе конференции Эстония, геополитически весь регион Балтийского моря и глобально - экономика Европы и мира, а также кризисы, значительно влияющие сегодня на безопасность, в том числе кризис безопасности, энергетический кризис, климатический и все еще продолжающийся медицинский. Эксперты из частного и общественного секторов и другие спикеры оценят прямое и косвенное влияние сегодняшних кризисов на безопасность и то, каким может быть их развитие в сфере экономики и финансов.