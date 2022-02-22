Конференция ⟩ Командующий Силами обороны Эстонии: если математика говорит, что война будет, она будет. А чувства обманчивы

Обсуждались нынешнее положение внешней экономики и политики безопасности Эстонии и ее важных партнеров, а также, как обеспечить внутреннюю безопасность в Эстонии. Кроме того рассматривались вопросы поддержки со стороны и наших важнейших партнеров и оценена ее достаточность для профилактики конфликтов, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе.

Одной из важнейших тем конференции стала энергетическая и климатическая безопасность, в том числе приоритеты зеленого поворота Эстонии: возможности и вызовы в условиях имеющихся кризисов, как они влияют на предприятия Эстонии и в целом на конкурентоспособность всей экономики. По-прежнему нельзя обойти стороной продолжающийся уже давно медицинский кризис и его последствия.

Во вступительной речи министр внутренних дел Кристьян Яани объяснил, что безопасность Эстонии во много зависит того, насколько мы зависим от экспорта энергетики, технологий, связи. Выбранный страной зеленый путь создает определенные предпосылки для возникновения коррупции: идущие в страну инвестиции влияют на этот вид преступности, с чем ежедневно стараются бороться соответствующие органы.

Угрозу представляют два государства. С одной стороны Россия, взявшая курс на восстановление своих прежних границ, с другой стороны, Китай, контролирующий цепочки поставки комплектующих и все логистические узлы.

Командующий Силами обороны Мартин Херем объяснил, почему Украина не была готова к полномасштабной агрессии со стороны России: напряжение длилось несколько месяцев, провести мобилизацию и держать людей в лесах - это несет и прямые, и косвенные расходы. Солдат нужно кормить, а резервисты - это работники, которые должны работать на благо экономики. У нас имеется аналогичная проблема, но сейчас ситуация лучше. Если раньше работодатель не стремился отпускать работника на учения и был готов заплатить штраф, то теперь работник приходит по договоренности.

Командующий Кайтселийтом Рихо Юхтеги сказал, что Эстония уникальна тем, что у нее имеется добровольческая организация. Этих людей не нужно уговаривать, они добровольно и бесплатно готовы помогать и защищать страну.

Представитель НАТО Март Вендла объяснил, что альянс - это организация защиты. Она идет туда, где нужна помощь союзникам. Хотя основная задача - это защита от внешнего нападения, в последнее время ситуация начала меняться, поскольку внутренние напряжения часто вызываны воздействием извне. Он также заверил, что известные пятая и четвертая статья НАТО понимаются членами альянса однозначно и без помощи никто не останется.

А представитель Полиции безопасности Мари-Лийс Тори объяснила, что КаПо следит за происходящим внутри страны, активно сотрудничает с общественным и частным секторами и старается повысить осведомленность общества.