Вт, 22.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Командующий Силами обороны Эстонии: если математика говорит, что война будет, она будет. А чувства обманчивы
5

Конференция ⟩ Командующий Силами обороны Эстонии: если математика говорит, что война будет, она будет. А чувства обманчивы

Сегодня в Эстонии прошла конференция: "Экономическая безопасность 2022: как Эстония справляется с кризисами". В фокусе конференции Эстония, геополитически весь регион Балтийского моря и глобально - экономика Европы и мира, а также кризисы, значительно влияющие сегодня на безопасность, в том числе кризис безопасности, энергетический кризис, климатический и все еще продолжающийся медицинский. Эксперты из частного и общественного секторов и другие спикеры оценят прямое и косвенное влияние сегодняшних кризисов на безопасность и то, каким может быть их развитие в сфере экономики и финансов.

Обсуждались нынешнее положение внешней экономики и политики безопасности Эстонии и ее важных партнеров, а также, как обеспечить внутреннюю безопасность в Эстонии. Кроме того рассматривались вопросы поддержки со стороны и наших важнейших партнеров и оценена ее достаточность для профилактики конфликтов, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе.

Одной из важнейших тем конференции стала энергетическая и климатическая безопасность, в том числе приоритеты зеленого поворота Эстонии: возможности и вызовы в условиях имеющихся кризисов, как они влияют на предприятия Эстонии и в целом на конкурентоспособность всей экономики. По-прежнему нельзя обойти стороной продолжающийся уже давно медицинский кризис и его последствия.

Во вступительной речи министр внутренних дел Кристьян Яани объяснил, что безопасность Эстонии во много зависит того, насколько мы зависим от экспорта энергетики, технологий, связи. Выбранный страной зеленый путь создает определенные предпосылки для возникновения коррупции: идущие в страну инвестиции влияют на этот вид преступности, с чем ежедневно стараются бороться соответствующие органы.

Угрозу представляют два государства. С одной стороны Россия, взявшая курс на восстановление своих прежних границ, с другой стороны, Китай, контролирующий цепочки поставки комплектующих и все логистические узлы. 

Командующий Силами обороны Мартин Херем объяснил, почему Украина не была готова к полномасштабной агрессии со стороны России: напряжение длилось несколько месяцев, провести мобилизацию и держать людей в лесах - это несет и прямые, и косвенные расходы. Солдат нужно кормить, а резервисты - это работники, которые должны работать на благо экономики. У нас имеется аналогичная проблема, но сейчас ситуация лучше. Если раньше работодатель не стремился отпускать работника на учения и был готов заплатить штраф, то теперь работник приходит по договоренности.

Командующий Кайтселийтом Рихо Юхтеги сказал, что Эстония уникальна тем, что у нее имеется добровольческая организация. Этих людей не нужно уговаривать, они добровольно и бесплатно готовы помогать и защищать страну. 

Представитель НАТО Март Вендла объяснил, что альянс - это организация защиты. Она идет туда, где нужна помощь союзникам. Хотя основная задача - это защита от внешнего нападения, в последнее время ситуация начала меняться, поскольку внутренние напряжения часто вызываны воздействием извне. Он также заверил, что известные пятая и четвертая статья НАТО понимаются членами альянса однозначно и без помощи никто не останется.

А представитель Полиции безопасности Мари-Лийс Тори объяснила, что КаПо следит за происходящим внутри страны, активно сотрудничает с общественным и частным секторами и старается повысить осведомленность общества.

Postimees вел прямую трансляцию открытой панели конференции. Поброднее читайте ниже.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back