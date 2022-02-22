Карис высказался о возможном давлении на эстонских русских в контексте решения Путина

"Наша задача - прояснить, какова ситуация на самом деле, чтобы люди не попали под влияние пропаганды", - сказал президент Эстонии в интервью радионовостям ERR.

"Если посмотреть на последние опросы, то и в России 80% не хотят войны. Но парадокс в том, что те же 80% боготворят Путина. В Эстонии мы должны разговаривать с людьми, но я думаю, что наши люди достаточно спокойны и наблюдают за происходящим трезвым взглядом", - добавил Алар Карис.