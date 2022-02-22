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  • Эстония
  • Карис высказался о возможном давлении на эстонских русских в контексте решения Путина
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Карис высказался о возможном давлении на эстонских русских в контексте решения Путина

Президент Алар Карис. ФОТО: Madis Veltman

Президент Алар Карис ответил на вопрос о том, что делать с давлением на эстонских русских, которое может усилиться из-за действий Москвы, пишет Rus.ERR.

"Наша задача - прояснить, какова ситуация на самом деле, чтобы люди не попали под влияние пропаганды", - сказал президент Эстонии в интервью радионовостям ERR.

"Если посмотреть на последние опросы, то и в России 80% не хотят войны. Но парадокс в том, что те же 80% боготворят Путина. В Эстонии мы должны разговаривать с людьми, но я думаю, что наши люди достаточно спокойны и наблюдают за происходящим трезвым взглядом", - добавил Алар Карис.

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