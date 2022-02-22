Новак Джокович одержал на своем первом после скандала с вакцинацией турнире победу
Новак Джокович с победы начал свой 2022 теннисный год, обыграв на теннисном турнире серии ATP в Дубае итальянца Лоренцо Музетти.
Новак Джокович с победы начал свой 2022 теннисный год, обыграв на теннисном турнире серии ATP в Дубае итальянца Лоренцо Музетти.
Сербский теннисист 2,5 месяца не выходил на корт, пропустив из-за отказа вакцинировался Открытый чемпионат Австралии.
Таким образом первым турниром для лидера мужского тенниса стал турнир в Дубае, где в первом раунде его соперником был итальянец Лоренцо Музетти, занимающий 58 место в рейтинге.
Джокович просто вынес своего оппонента с корта, разгромив того за 75 минут со счетом 6:3, 6:3.
После матча Джокович поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Я считаю, что Дубай — великолепное место. Рад, что тут смог отлично начать сезон. Спасибо болельщикам за поддержку. Они по-настоящему приветствовали меня. Атмосфера была просто потрясающей», — заявил Джокович журналистам.
За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с представителем Австралии Алексом де Минором.
Напомним, ранее Новак не сумел выступить на Australian Open — 2022 из-за решения властей Австралии аннулировать его визу и депортировать из страны. Дело в том, что Джокович был невакцинированным, передает Betassist.ru.