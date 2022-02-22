Новак Джокович одержал на своем первом после скандала с вакцинацией турнире победу

Сербский теннисист 2,5 месяца не выходил на корт, пропустив из-за отказа вакцинировался Открытый чемпионат Австралии.

Таким образом первым турниром для лидера мужского тенниса стал турнир в Дубае, где в первом раунде его соперником был итальянец Лоренцо Музетти, занимающий 58 место в рейтинге.

Джокович просто вынес своего оппонента с корта, разгромив того за 75 минут со счетом 6:3, 6:3.

После матча Джокович поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я считаю, что Дубай — великолепное место. Рад, что тут смог отлично начать сезон. Спасибо болельщикам за поддержку. Они по-настоящему приветствовали меня. Атмосфера была просто потрясающей», — заявил Джокович журналистам.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с представителем Австралии Алексом де Минором.