Вт, 22.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Новак Джокович одержал на своем первом после скандала с вакцининацией турнире победу

Новак Джокович одержал на своем первом после скандала с вакцининацией турнире победу

Новак Джокович. ФОТО: DIEGO FEDELE

Новак Джокович с победы начал свой 2022 теннисный год, обыграв на теннисном турнире серии ATP в Дубае итальянца Лоренцо Музетти. 

Сербский теннисист 2,5 месяца не выходил на корт, пропустив из-за отказа вакцинировался Открытый чемпионат Австралии.

Таким образом первым турниром для лидера мужского тенниса стал турнир в Дубае, где в первом раунде его соперником был итальянец Лоренцо Музетти, занимающий 58 место в рейтинге.

Джокович просто вынес своего оппонента с корта, разгромив того за 75 минут со счетом 6:3, 6:3.

После матча Джокович поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я считаю, что Дубай — великолепное место. Рад, что тут смог отлично начать сезон. Спасибо болельщикам за поддержку. Они по-настоящему приветствовали меня. Атмосфера была просто потрясающей», — заявил Джокович журналистам.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с представителем Австралии Алексом де Минором.

Напомним, ранее Новак не сумел выступить на Australian Open — 2022 из-за решения властей Австралии аннулировать его визу и депортировать из страны. Дело в том, что Джокович был невакцинированным, передает Betassist.ru.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back