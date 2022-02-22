В Эстонии прибавилось 5267 зараженных, скончались 11 человек

По состоянию на утро 22 февраля, в больницах находится 624 пациента с коронавирусом. Из них 320 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 210 человек, или 65,6% не были вакцинированы, а 110, или 34,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 8,8 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 113 новых истории болезни, из которых в 60 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 43 пациента с симптомами COVID-19. Скончались 11 человек с коронавирусом, данные об их вакцинации уточняются: 63-летний мужчина, 71-летний мужчина, 78-летний мужчина, 80-летняя женщина, 84-летняя женщина, 86-летняя женщина, 87-летняя женщина, 89-летняя женщина, две 91-летних женщины и 92-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 354,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 537,2 невакцинированных в день.