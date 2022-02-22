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  • У России из-за агрессии в отношении Украины могут забрать финал Лиги чемпионов
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У России из-за агрессии в отношении Украины могут забрать финал Лиги чемпионов

УЕФА. ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Сразу два британских издания – Mirror и Daily Star сообщили, что решающий матч самого престижного еврокубка нынешнего сезона могут доверить Лондону.

Россия, чей президент накануне признал независимыми так называемые "ЛДНР", рискует лишиться права проведения ближайшего финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", запланированного на 28 мая.

Основной альтернативой Санкт-Петербургу называют Лондон, стадион "Уэмбли".

В УЕФА пока не приняли решение – там продолжат следить за ситуацией, передает "Спорт сегодня".

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