Фото ⟩ Чудесный хутор на острове Муху ждет покупателя
Linnakärast tüdinuil on avanenud imeline pakkumine rajada oma kodu Muhu saarele.
Linnakärast tüdinuil on avanenud imeline pakkumine rajada oma kodu Muhu saarele.
Приятный хутор расположен в спокойном изолированном месте на восточной оконечности острова Муху. Дом, построенный в 1927 году, частично отремонтирован. Есть гостиная, две комнаты, кухня и даже веранда. В дополнение к дому на участке недвижимости находятся баня, сарай, амбар и погреб.
Симпатичный дом нуждается в небольшом ремонте, но, к счастью, здесь все время жили, поэтому он хорошо сохранился. Есть собственная скважина и электричество. Канализация - локальная.
Хутор расположен в очень удобном месте. От него сюда до порта Куйвасту всего девять километров. Деревня Лийва, которая является центром острова Муху, находится в шести километрах от хутора. Однако до моря 1,5 км.
Прекрасный хутор идеально подходит для тех, кто хочет переехать в сельскую местность или для тех, кто ищет место, где можно отдохнуть от городской суеты. Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.