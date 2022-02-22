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Фото ⟩ Чудесный хутор на острове Муху ждет покупателя

Talu Muhumaal. ФОТО: KV.EE

Linnakärast tüdinuil on avanenud imeline pakkumine rajada oma kodu Muhu saarele. 

Приятный хутор расположен в спокойном изолированном месте на восточной оконечности острова Муху. Дом, построенный в 1927 году, частично отремонтирован. Есть гостиная, две комнаты, кухня и даже веранда. В дополнение к дому на участке недвижимости находятся баня, сарай, амбар и погреб.

Хутор на Муху. ФОТО: KV.EE

Симпатичный дом нуждается в небольшом ремонте, но, к счастью, здесь все время жили, поэтому он хорошо сохранился. Есть собственная скважина и электричество. Канализация - локальная.

Хутор на Муху. ФОТО: KV.EE

Хутор расположен в очень удобном месте. От него сюда до порта Куйвасту всего девять километров. Деревня Лийва, которая является центром острова Муху, находится в шести километрах от хутора. Однако до моря 1,5 км.

Хутор на Муху. ФОТО: KV.EE

Прекрасный хутор идеально подходит для тех, кто хочет переехать в сельскую местность или для тех, кто ищет место, где можно отдохнуть от городской суеты. Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.

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