Центристская партия удалила с сайта ссылку на протокол о сотрудничестве с «Единой Россией»

По данным Wayback Machine, протокол о сотрудничестве был удален с домашней станицы центристов уже 2 февраля, но в августе прошлого года он еще был доступен. Зачем это было сделано, не смог сказать ни председатель фракции Яанус Карилайд, ни руководитель по связям с общественностью Андрес Кальвик. Уточнений не последовало и в письменном ответе генсекретаря Андре Ханимяги, присланном позже.

«Уже в 2016 году, когда Центристская партия стала партией премьер-министра, мы сказали, что протокол о сотрудничестве недействителен», - сказал Карилайд и отметил, что это был не договор, как периодически говорят.

По словам Карилайда, в протоколе о сотрудничестве нет ни прав, ни обязанностей. «В тот момент, когда это сделали, было проявлено желание к сотрудничеству. Когда проток был подписан, то практически после этого ничего подобного с нашей стороны не было. Юри Ратас, став премьер-министром, неоднократно отмечал, что этого протокола о сотрудничестве для нас не существует. Его можно отменить в одностороннем порядке, что мы и делали много раз», - добавил он.

Последовала ли за протоколом о сотрудничестве какая-либо реальная деятельность по сотрудничеству? «Если вспомнить период, когда к власти пришел Путин, то на Россию были разные надежды. Эти изменения были разбиты кризисом в Грузии и всеми последующими шагами. То есть этот международный контекст в своей время, безусловно, изменился», - отметил Карилайд.

Хотя несколько депутатов от Центристской партии, например, Оудекки Лооне, Михаил Стальнухин, сделали заявления, противоречащие внешнеполитической позиции Эстонии, по словам Карилайда, их точки зрения не стали сюрпризом для тех, кто следит за политикой. Он отметил, что Центристская партия своими действиями и шагами значительно укрепила безопасность Эстонии.

Соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» центристы заключили в 2004 году. Со стороны Центристской партии его подписали Майлис Репс и Айн Сеппик, а со стороны «Единой России» - Валерий Богомолов и Валерий Гусев.