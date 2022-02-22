Центристская партия удалила с сайта ссылку на протокол о сотрудничестве с «Единой Россией»
Центристская партия удалила со своей домашней страницы протокол о сотрудничестве с правящей партией восточного соседа «Единой Россией», пишет Postimees.
Центристская партия удалила со своей домашней страницы протокол о сотрудничестве с правящей партией восточного соседа «Единой Россией», пишет Postimees.
По данным Wayback Machine, протокол о сотрудничестве был удален с домашней станицы центристов уже 2 февраля, но в августе прошлого года он еще был доступен. Зачем это было сделано, не смог сказать ни председатель фракции Яанус Карилайд, ни руководитель по связям с общественностью Андрес Кальвик. Уточнений не последовало и в письменном ответе генсекретаря Андре Ханимяги, присланном позже.
«Уже в 2016 году, когда Центристская партия стала партией премьер-министра, мы сказали, что протокол о сотрудничестве недействителен», - сказал Карилайд и отметил, что это был не договор, как периодически говорят.
По словам Карилайда, в протоколе о сотрудничестве нет ни прав, ни обязанностей. «В тот момент, когда это сделали, было проявлено желание к сотрудничеству. Когда проток был подписан, то практически после этого ничего подобного с нашей стороны не было. Юри Ратас, став премьер-министром, неоднократно отмечал, что этого протокола о сотрудничестве для нас не существует. Его можно отменить в одностороннем порядке, что мы и делали много раз», - добавил он.
Последовала ли за протоколом о сотрудничестве какая-либо реальная деятельность по сотрудничеству? «Если вспомнить период, когда к власти пришел Путин, то на Россию были разные надежды. Эти изменения были разбиты кризисом в Грузии и всеми последующими шагами. То есть этот международный контекст в своей время, безусловно, изменился», - отметил Карилайд.
Хотя несколько депутатов от Центристской партии, например, Оудекки Лооне, Михаил Стальнухин, сделали заявления, противоречащие внешнеполитической позиции Эстонии, по словам Карилайда, их точки зрения не стали сюрпризом для тех, кто следит за политикой. Он отметил, что Центристская партия своими действиями и шагами значительно укрепила безопасность Эстонии.
Соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» центристы заключили в 2004 году. Со стороны Центристской партии его подписали Майлис Репс и Айн Сеппик, а со стороны «Единой России» - Валерий Богомолов и Валерий Гусев.
Андре Ханимяги, генсекретарь Центристской партии
На домашней странице Центристской партии опубликованы действующие соглашения о сотрудничестве, в том числе нынешнее коалиционное соглашение и актуальные предвыборные платформы, которые связаны с последними выборами в органы местного самоуправления, а также выборами в Рийгикогу и Европейский парламент. Среди прочего, вы не найдете прежних коалиционных соглашений или других документов, срок действия которых истек в течение истории существования партии. Все эти изменения были сделаны заранее в связи с реорганизацией домашней страницы в сентябре прошлого года.
Что касается протокола о сотрудничестве с «Единой Россией», то я неоднократно отмечал, что он не действует. Подчеркну, что это не договор, в случае которого стороны имеют права и обязанности, речь всего лишь идет о желании 18-летней давности сотрудничать по определенным вопросам, таким как культура, транснациональное экономическое сотрудничество и так далее. Этот общий интерес не реализовался и уже давно не актуален. Поскольку стороны не выполнили то, что указано в протоколе о сотрудничестве, а Центристская партия также подтвердила, что этот документ недействителен, ранее обозначенный общий интерес пропал, т.е. протокол о сотрудничестве недействителен.