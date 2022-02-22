Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока 2»

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор - ИФ) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен», - сказал канцлер ФРГ.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. «Газпром» достроил «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться четыре месяца. После того, как заключение о сертификации будет вынесено, и четырехмесячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.

В конце января сообщалось, что Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.