Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока 2»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации «Северного потока 2», сообщает «Интерфакс».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации «Северного потока 2», сообщает «Интерфакс».
«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор - ИФ) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен», - сказал канцлер ФРГ.
Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. «Газпром» достроил «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.
Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться четыре месяца. После того, как заключение о сертификации будет вынесено, и четырехмесячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.
В конце января сообщалось, что Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.
Новая компания стала владельцем и оператором 54-километрового участка «Северного потока 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).