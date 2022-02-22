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В ходе эскалации кризиса вокруг Украины страны Запада обещали Москве введение жестких санкций в случае, если Россия решит вторгнуться на территорию Украины. Как ответит Запад на признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР? Би-би-си попросила экспертов проанализировать возможные сценарии.

В ходе эскалации кризиса вокруг Украины страны Запада обещали Москве введение жестких санкций в случае, если Россия решит вторгнуться на территорию Украины. Как ответит Запад на признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР? Би-би-си попросила экспертов описать возможные сценарии.

Аналитики высказались о том, каким может быть дальнейшее развитие событий - на линии фронта, на дипломатических переговорах и в вопросе санкций.

Ситуация на линии фронта

Существует несколько вариантов того, какие шаги может дальше предпринять Москва.

Первый вариант - введение российских войск на территорию ДНР и ЛНР в качестве миротворческого контингента.

“Возможно, Россия даже попросит на это разрешения в Совбезе ООН и, конечно, его не получит. Тогда Москва все равно введет войска, и встанет вопрос о том, до каких рубежей их доводить. Если [российские] военные дойдут только до текущей линии соприкосновения, встанут вдоль нее и не будут пытаться ее изменить, то все может обойтись без большой войны”, - сказал Би-би-си директор Института России Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.

Военные учения в Ростовской области, 26 января 2022 года. ФОТО: Reuters

Второй вариант - существенное укрепление военного потенциала и позиций ДНР и ЛНР при помощи российских войск с возможностью последующей эскалации.

“Есть вероятность, что Россия усилит свое военное присутствие на этих территориях, и сделает это предельно открыто, по приглашению властей так называемых ДНР и ЛНР. И Москва скажет, что никогда не делала этого раньше, но сейчас это необходимый шаг для защиты интересов российских граждан. Насколько я понимаю, Россия выдала около 700 тысяч своих паспортов жителям этих территорий. И с момента масштабного ввода [российских] войск ДНР и ЛНР открыто перейдут под протекцию, под защиту России. Это большой шаг. Это наверняка усилит беспокойство западных стран, в особенности США, относительно дальнейших намерений России. Но я не верю, что будет какая-то крупномасштабная наступательная операция со стороны Москвы”, - отмечает эксперт Королевского института международных отношений Джон Лоу.

Третий вариант - эскалация конфликта на территории Донбасса.

“Если все-таки российская сторона решит, что ей нужна, скажем, та инфраструктура, которая находится по другую сторону фронта, тогда будут стрелять. И тогда развитие событий будет уже трудно предсказать, как в плане масштабов боестолкновения, так и в плане масштабов реакции со стороны Запада”, - поясняет Грин.

"Главный вывод, который можно сделать после этой радикальной речи, таков: Россия дала себе предлог, чтобы отвечать на "атаки" против ДНР и ЛНР без необходимости скрывать свое прямое военное участие", - отметил в "Твиттере" бывший сотрудник Госдепартамента Сэмюэл Шарап.

Он добавляет, что теперь у Москвы появилось оправдание для открытого военного вторжения: "Юридические тонкости явно не остановили бы Россию, но ей всегда хочется как-то представить свои действия не как агрессию”.

"Другими словами, готовьтесь! Нам предстоят скверные события", - заключил эксперт.

Санкции

Существует два основных варианта введения санкций против России со стороны стран Запада.

Первый - это усиление текущего санкционного режима, то есть добавление новых корпораций, новых секторов и новых персоналий в уже существующие санкционные списки, вплоть до внесения туда имени президента России Владимира Путина. Возможно также закрытие доступа к зарубежным счетам российских чиновников и олигархов. Но это - шаги в рамках тех санкций, которые уже приняты и действуют с 2014 года. Аналитики сходятся в том, что эти ограничения имеют некоторые последствия для руководства России, но они явно не смогли изменить поведение Кремля.

Второй вариант - введение новых санкций по самому жесткому сценарию.

“Об этом сейчас довольно много говорят в Вашингтоне и иногда в Лондоне, чуть меньше - в Париже и Берлине. Это переключение санкций на качественно новый уровень. Имеется ввиду отключение России от системы SWIFT, возможный запрет на долларовые транзакции и торговлю госдолгом (на вторичном рынке – прим Би-би-си). Фактически это превращение российской экономики в иранскую. И это уже гораздо более серьезная вещь. Западные лидеры с 2014 года старались избегать этого варианта, потому что он ударяет напрямую по российскому народу. Но теперь это обсуждается, и обсуждается всерьез”, - отмечает Грин.

Возможен и третий - срединный вариант, включающий в себя элементы первого и второго сценария. В 27 странах Евросоюза есть и ястребы, и более умеренные голоса. Нет только консенсуса о том, что именно должно привести к санкциям, и признание "народных республик" до сих пор не звучало среди возможных триггеров.

“Введение санкций будет зависеть от того, как правительства западных стран интерпретируют открытое появление российских военных на территориях так называемых ДНР и ЛНР. Это можно интерпретировать как вторжение, потому что, согласно международному праву, они пересекут границу с Украиной. Есть сторонники такого – жесткого – подхода. Но вот Франция и Германия, например, придерживаются более мягкой стратегии”, - отметил в разговоре с Би-би-си бывший посол Британии в России Эндрю Вуд.

При этом многие страны Европы зависят от российских энергоносителей (Италия, Австрия, Словакия, среди прочих), а некоторые близки ей идеологически (Венгрия, например). Получается, что Европе тоже есть, что терять.

Как признание сепаратистов скажется на экономике России?

Напрямую никак не скажется. Содержание этих регионов с середины 2014 года и так лежало на плечах России. И у нее более чем достаточно ресурсов для минимальной поддержки этих территорий по примеру Абхазии и Южной Осетии.

Другой вопрос в том, как скажутся на экономике новые западные санкции.

“Во-первых, нужно помнить, что курс рубля упал к доллару вдвое еще в 2014 году, и от этого падения так и не восстановился. Произошло существенное падение рынков ценных бумаг”, - отмечает профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.

Эскалация и призрак санкций сдерживают деловую активность, поскольку люди боятся войны, а бизнес не спешит инвестировать в неизвестность. Результат - падение цен на финансовых рынках.

Цены падают ровно до того уровня, на котором находится покупатель. В нынешних условиях желающих приобрести доли в российских компаниях и дать в долг российскому правительству немного, оттого падают котировки акций и облигаций. А поскольку никому не нужны рубли, чтобы вкладываться в Россию, падает и валютный курс.

“Рубль упал не так сильно, потому что Центральный банк России перестал покупать доллары в фонд национального благосостояния, а торговый баланс сейчас очень существенно положительный. Но если будут введены санкции против крупнейших банков, то есть если запретят транзакции в долларах - это внесет хаос в деятельность финансовой системы России. В конечном счете это приведет к падению уровня жизни”, - добавляет Вьюгин.

Приостановка Минских соглашений

Украинский солдат. ФОТО: Reuters

Западные эксперты сходятся в том, что большинство стран мира не признает шага России в отношении ДНР и ЛНР.

“С точки зрения международного права Донецкая и Луганская области - это части Украины, они ими и останутся, - поясняет отставной дипломат Вуд. - И самое очевидное последствие решений Путина - это фактическое приостановление Минских соглашений. Они больше не будут работать”.

С ним согласен и эксперт Джон Лоу: “Я думаю, будет справедливо сказать, что Путин уже какое-то время крайне разочарован процессом по реализации Минских соглашений. Это было особенно заметно в ходе его пресс-конференции после встречи с Макроном в Москве. Мне кажется, Путин пришел к выводу, что эти соглашения ни к чему не приведут. Путин считает, что кризис вокруг Украины и вообще проблемы безопасности в Европе Россия должна решать в ходе двусторонних переговоров с США. Все это говорит о том, что Россия, похоже, отказывается от Минского процесса”.