Украинского хоккеиста дисквалифицировали на один год за расизм

Речь идет об Андрее Денискине, а отстранение связано с инцидентом на расистской почве, информирует сайт IIHF.

Во время матча чемпионата Украины с "Донбассом" 26 сентября 2021 года хоккеист показал расистский жест в сторону темнокожего игрока дончан Джейлена Смерека.

Федерация хоккея Украины дисквалифицировала Денискина на 13 игр.

"Расистским жестам, комментариям или поступкам не место в хоккее", - сказал президент IIHF Люк Тардиф.

Комиссия решила отстранить Андрея на один год и запретить ему участвовать во всех мероприятиях и международных соревнованиях, санкционированных IIHF.

Денискин сразу признал, что его действия были неправильными, и заявил, что лично извинился перед Смереком.