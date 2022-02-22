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  • Украинского хоккеиста дисквалифицировали на один год за расизм

Украинского хоккеиста дисквалифицировали на один год за расизм

Андрей Денискин, скриншот с экрана. ФОТО: Ekraanitõmmis

Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея на льду отстранила форварда ХК "Кременчуг" и сборной Украины на год, передает Gazeta.ua.

Речь идет об Андрее Денискине, а отстранение связано с инцидентом на расистской почве, информирует сайт IIHF.

Во время матча чемпионата Украины с "Донбассом" 26 сентября 2021 года хоккеист показал расистский жест в сторону темнокожего игрока дончан Джейлена Смерека.

Федерация хоккея Украины дисквалифицировала Денискина на 13 игр.

"Расистским жестам, комментариям или поступкам не место в хоккее", - сказал президент IIHF Люк Тардиф.

Комиссия решила отстранить Андрея на один год и запретить ему участвовать во всех мероприятиях и международных соревнованиях, санкционированных IIHF.

Денискин сразу признал, что его действия были неправильными, и заявил, что лично извинился перед Смереком.

Андрей был признан лучшим нападающим чемпионата Украины сезона-2020/21.

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