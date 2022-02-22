"Сделают из нас мясо": СБУ обнародовала разговоры боевиков ОРДЛО
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) утверждают, что получили разговоры боевиков так называемых ЛНР и ДНР, пишет "Украинская правда".
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) утверждают, что получили разговоры боевиков так называемых ЛНР и ДНР, пишет "Украинская правда".
На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:
Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, которая ведется для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.