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"Сделают из нас мясо": СБУ обнародовала разговоры боевиков ОРДЛО

Флаг самопровозглашенной ДНР. ФОТО: Pochuyev Mikhail/TASS

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) утверждают, что получили разговоры боевиков так называемых ЛНР и ДНР, пишет "Украинская правда".

На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

  • между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;
  • обсуждают накопление русских войск, в том числе привлечение чеченцев "полка Кадырова";
  • удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;
  • рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России" (позже ФСБ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области");
  • подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения) и т.д.

Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, которая ведется для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.

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