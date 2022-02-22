"Сделают из нас мясо": СБУ обнародовала разговоры боевиков ОРДЛО

На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;

обсуждают накопление русских войск, в том числе привлечение чеченцев "полка Кадырова";

удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;

рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России" (позже ФСБ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области");

подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения) и т.д.

Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, которая ведется для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.