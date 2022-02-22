Осторожно: дороги становятся очень скользкими
По сообщению Транспортного департамента, во вторник вечером дороги становятся очень скользкими.
По сообщению Транспортного департамента, во вторник вечером дороги становятся очень скользкими.
Во второй половине дня начиная с северо-запада страны температура воздуха и температура у дорожного покрытия понижаются. На островах и в Северной Эстонии на мокром дорожном покрытии образуется наледь. Дороги становятся очень скользкими. На севере и западе страны идет ледяной дождь, вероятность осадков сохраняется. В Харьюмаа на дорогах гололедица! Особенно скользко на участках шоссе Таллинн-Пярну от Таллинна до Мярьямаа.
По прогнозу, вечером температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно понизятся до минусовых, поэтому на многих, в том числе и крупных дорогах опасность гололедицы. Вечером продолжатся снегопады в Центральной и Восточной Эстонии. Ночью температура воздуха и температура у дорожного покрытия понизятся еще, и гололедица усилится.