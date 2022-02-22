Вт, 22.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Осторожно: дороги становятся очень скользкими

Осторожно: дороги становятся очень скользкими

Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

По сообщению Транспортного департамента, во вторник вечером дороги становятся очень скользкими.

Во второй половине дня начиная с северо-запада страны температура воздуха и температура у дорожного покрытия понижаются. На островах и в Северной Эстонии на мокром дорожном покрытии образуется наледь. Дороги становятся очень скользкими. На севере и западе страны идет ледяной дождь, вероятность осадков сохраняется. В Харьюмаа на дорогах гололедица! Особенно скользко на участках шоссе Таллинн-Пярну от Таллинна до Мярьямаа.

По прогнозу, вечером температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно понизятся до минусовых, поэтому на многих, в том числе и крупных дорогах опасность гололедицы. Вечером продолжатся снегопады в Центральной и Восточной Эстонии. Ночью температура воздуха и температура у дорожного покрытия понизятся еще, и гололедица усилится.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back