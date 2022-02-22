Осторожно: дороги становятся очень скользкими

Во второй половине дня начиная с северо-запада страны температура воздуха и температура у дорожного покрытия понижаются. На островах и в Северной Эстонии на мокром дорожном покрытии образуется наледь. Дороги становятся очень скользкими. На севере и западе страны идет ледяной дождь, вероятность осадков сохраняется. В Харьюмаа на дорогах гололедица! Особенно скользко на участках шоссе Таллинн-Пярну от Таллинна до Мярьямаа.