ДТП на шоссе Таллинн-Пярну парализовало движение на несколько часов

Сегодня, 22 февраля в 15.22 полиции поступило сообщение, что на 35-м километре Таллинн-Пярну-Икла по дороге в сторону Таллинна грузовик съехал в кювет из-за скользкой дороги. Вытаскивание грузовика из кювета заняло много времени, окончательно грузовик удалось вытащить только к 18.13, до этого момента движение в обоих направлениях было закрыто. В 19.26 движение в сторону Таллинна было открыто. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Также сегодня в 16.05 полиции поступило сообщение, что на 84-м километре шоссе Таллинн-Нарва у деревни Саусте произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за скользкой дороги автомобиль Citroën, который буксировал автомобиль Kia, съехал с дороги. К счастью, никто не пострадал.

Дороги скользкие

Во второй половине дня начиная с северо-запада страны температура воздуха и температура у дорожного покрытия понижаются. На островах и в Северной Эстонии на мокром дорожном покрытии образуется наледь. Дороги становятся очень скользкими. На севере и западе страны идет ледяной дождь, вероятность осадков сохраняется. В Харьюмаа на дорогах гололедица! Особенно скользко на участках шоссе Таллинн-Пярну от Таллинна до Мярьямаа.