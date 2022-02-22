Вт, 22.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Объединенные экспедиционные силы проведут учения в Балтийском море

Министры обороны на встрече Объединенных экспедиционных сил. ФОТО: Kaitseministeerium

Во вторник министры обороны десяти стран после прошедших в Великобритании переговоров, в ходе которых осудили действия России на Украине, сообщили об учениях в Балтийском море.

В заявлении Объединенных экспедиционных сил (JEF) говорится, что вскоре пройдут учения, демонстрирующие свободу передвижения стран JEF в стратегической зоне. «Эти и дальнейшие действия будут предупреждающими и пропорциональными», - сказано там же.

«Действуя сообща, мы демонстрируем солидарность, возможности и решимость JEF совместно защищать безопасность и стабильность нашего региона», - отмечается в заявлении.

Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства сформировали в 2012 году, в состав JEF входят члены НАТО Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Великобритания, а также не состоящие в альянсе Финляндия и Швеция. Организация сосредоточена на безопасности в регионах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Министры обороны единодушно осудили решение президента РФ Владимира Путина признать сепаратистские регионы Восточной Украины независимыми государствами и направить в них войска.

«Мы призываем Россию к деэскалации и ждем от нее вступления в прозрачный диалог», - заявили они.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back