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ВИДЕО ⟩ Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов

Владимир Зеленский выступил с обращением. ФОТО: скриншот видео

Зеленский подписал указ о призыве граждан, находящихся в военном резерве. ​Об этом он заявил в видеообращении.

«Издан указ о призыве резервистов в особый период», – сказал Зеленский.

«На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв», – заявил Зеленский в видеообращении.

Также президент Украины объявил о запуске в государстве программы экономического патриотизма.

«Мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, снижение НДС на бензин и дизель, что уменьшит цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости, особенно в энергетике», – сказал Зеленский.

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