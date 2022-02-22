ВИДЕО ⟩ Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов

«Издан указ о призыве резервистов в особый период», – сказал Зеленский.

«На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв», – заявил Зеленский в видеообращении.

Также президент Украины объявил о запуске в государстве программы экономического патриотизма.