Вина Марти Куузика не была доказана и в окружном суде

Представленные суду доказательства не позволяют установить, что Куузик совершил преступление.

Куузика обвинили в причинении травм бывшей супруге. 28 мая прошлого года Вируский уездный суд оправдал Куузика. Прокуратура подала апелляцию.

В ходе обсуждения апелляции не было споров о том, была ли пострадавшей нанесена травма. Центральный вопрос заключался в том, можно ли на основании имеющихся доказательств установить, что травма нанесена Куузиком.

Суд пояснил, что в уголовном деле Куузика уличают только показания косвенных свидетелей. «Опираться можно только на слухи, переданные свидетелями, которые сами не видели инцидента и знают о нем только по более поздним словам потерпевшей», - отметил суд.

«Суд не сомневается в том, что свидетели рассказали на суде правду о том, что им говорила пострадавшая. Но несмотря на это, на основании их показаний невозможно установить, что травму нанес Куузик, поскольку это противоречило бы сформулированному в законе принципу», - пояснил суд.

Сам Марти Куузик не признает себя виновным, насилие отрицала и признанная пострадавшей его бывшая жена Карин Куузик. Как и уездный суд с прокуратурой, показания пострадавшей не счел надежными и окружной суд, прежде всего потому, что показания не совпадают с мнением эксперта о характере травмы. Кроме того, пострадавшая разным свидетелям представляла разные версии произошедшего: ближайшим подругам она признавалась, что Куузик ударил ее, а другим говорила, что упала.

На этом основании Тартуский окружной суд решил, что уездный суд имел основания оправдать Куузика, поскольку не доказано, что он совершил это преступление.

Окружной суд также рассмотрел вопрос о правомерности разрешения на слежку.