Центристы решили отвязаться от договора с "Единой Россией" втихаря
22 февраля 2022 года, на следующий день после признания президентом РФ Путиным суверенитета так называемых Донецкой и Луганской народных республик, за которым последовало и решение о направлении на их территорию российских войск для – тоже так называемого — «поддержания мира», эстонская пресса обратила внимание на то, что с сайта Центристской партии Эстонии исчезли уже самые последние следы подписанного в 2004 году протокола о сотрудничестве между центристами и «Единой Россией».