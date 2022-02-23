Центристы решили отвязаться от договора с "Единой Россией" втихаря

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Если пропажа из эстоноязычной версии домашней страницы центристов соответствующей ссылки была замечена еще 2 февраля, то теперь не осталось никаких упоминаний об этом документе и в русскоязычном варианте сайта.

Конечно, злополучный протокол смотрится сейчас довольно скверно для центристов еще и потому, что с их стороны он подписан двумя людьми, у кого в данный момент наблюдаются серьезные проблемы с законом (Айна Сеппика в январе задерживали по подозрению во взяточничестве, а Майлис Репс судят за использование государственных средств в личных целях), но, полагаю, главная мотивация истребить об этом протоколе всякую память черпается сейчас руководством Центристской партии из ожидания крайне резкого ужесточения санкционной политики Запада в отношении России, каковое выглядит неизбежным в связи с, возможно, самым дерзким нарушением Владимиром Путиным международного права за весь — пока что 22-летний — период его правления.