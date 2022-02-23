Новая звезда? 14-летняя Бренда Фрухвиртова установила рекорд: выиграла два турнира ITF за две недели
14-летняя Бренда Фрухвиртова обыграла первую сеяную Паулу Ормачеа в финале 25-тысячника в Тукумане – 6:3, 1:6, 6:4.
14-летняя Бренда Фрухвиртова обыграла первую сеяную Паулу Ормачеа в финале 25-тысячника в Тукумане – 6:3, 1:6, 6:4.
Чешка провела третий турнир ITF в карьере и выиграла второй титул. На прошлой неделе она стала чемпионкой первого турнира в том же Тукумане.
Таким образом, Фрухвиртова стала рекордсменской женского тура. Никто в ее возрасте не побеждал на двух подряд турнирах, сообщает Sports.ru.